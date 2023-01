O Barcelona venceu a Real Sociedad por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Camp Nou, com gol marcado por Dembélé, e avançou às semifinais da Copa do Rei. Assim como nas demais fases do torneio, as quartas de final são disputadas em jogo único. Na fase seguinte, contudo, serão realizadas partidas de ida e volta para decidir o finalista.

O time comandado por Xavi Hernández ainda não sabe qual será seu próximo adversário, pois o duelo desta quarta foi o primeiro das quartas e os confrontos serão definidos por sorteio. Existe a possibilidade de clássico já nas semis, pois Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam na quinta-feira, em dérbi no Santiago Bernabéu, na briga por uma das vagas.

Ao superar a Real Sociedad, o Barcelona alcançou o quarto triunfo consecutivo e o 12º jogo de invencibilidade na temporada, com dez vitórias e dois empates. Em busca de ampliar ainda mais a série positiva, volta a campo no sábado para enfrentar o Giriona pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, do qual é líder com 44 pontos, três a mas que o segundo colocado Real Madrid.

A nova vitória não veio de maneira fácil para os barcelonistas. Em um primeiro tempo no qual tiveram mais posse de bola e finalizações, viram a Real Sociedad criar a chance mais perigosa ao colocar um bala no travessão após finalização de Kubo. A história mudou quando Brais Méndez, da Sociedad, deu uma entrada dura e acertou o tornozelo de Busquets. Inicialmente, foi punido com amarelo, mas o lance foi revisado pelo VAR e ele acabou expulso.

Depois de jogar apenas oito minutos com um homem a mais no primeiro tempo, já que a expulsão ocorreu aos 40, o Barcelona voltou do intervalo dedicado a aproveitar a vantagem e conseguiu. Com apenas seis minutos de segundo tempo, Dembélé avançou em velocidade pela direita para receber passe de Koundé, jogou a bola para dentro da área no primeiro toque e fez o gol no segundo.