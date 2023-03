Dois dias após o Milwaukee Bucks, líder da Conferência Leste, ser a primeira equipe a garantir vaga nos playoffs da NBA, o Denver Nuggets tornou-se o primeiro time do Oeste a carimbar a classificação. Com uma atuação arrasadora de Nikola Jokic, a franquia do Colorado superou uma série de quatro partidas sem vitória e bateu o Detroit Pistons por 119 a 100 na Little Caesars Arena, casa do adversário.

“Eu disse ao nosso time, é uma ótima vitória. Alcançar um lugar no playoff, vencer nossa divisão, isso é ótimo”, disse Michael Malone, técnico dos Nuggets.. Que isso seja o começo de algo muito especial para nós. Nós perdemos quatro seguidas, nosso pior momento durante a temporada. Agora, vamos voltar a jogar e correr para vencer mais”, completou.

Jokic liderou os Nuggets com um “double-double” que por pouco não se transformou em “triple-double”. Foram 30 pontos, dez rebotes e dez assistências na conta do sérvio, MVP das duas últimas temporadas. Jamal Murray também foi importante para confirmar a vaga, pois somou dez assistências e 19 rebotes. Kentavious Caldwell-Pope anotou 20 pontos.

Atual vice-líder do Oeste, logo abaixo dos Nuggets, o Sacramento Kings também esteve em quadra e contou com mais uma exibição inspirada Domantas Sabonis, que teve 24 pontos e 21 rebotes no triunfo por 101 a 96 sobre o Brooklyn Nets. Nas últimas rodadas, os Kings têm se revezado com os Grizzlies na segunda colocação. Os Nets estão em sexto lugar no Leste.

Em Milwaukee, o já classificado Bucks foi superado por 139 a 123 pelo Indiana Pacers, em noite menos inspirada do que o normal de Giannis Antetokounmpo, autor de 25 pontos, nove rebotes e cinco assistências. Do lado dos Pacers, chamou a atenção um incrível jogo coletivo. Dos dez jogadores que estiveram em quadra, oito marcaram 11 ou mais pontos. T.J. McConnel foi o destaque com 19 pontos e 12 assistências, e o maior pontuador foi Andrew Nembhard, com 24.

Confira os resultados da NBA desta quinta-feira:

Detroit Pistons 100 x 119 Denver Nuggets

Brooklyn Nets 96 x 101 Sacramento Kings

Toronto Raptors 128 x 111 Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks 123 x 139 Indiana Pacers

Phoenix Suns 116 x 113 Orlando Magic

Confira os jogos da NBA desta sexta-feira:

Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks x Golden State Warriors

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

Chicago Bulls x Minnesota Timberwolves

Houston Rockets x New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers x Boston Celtics

Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks