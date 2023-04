Derrotado na estreia da Libertadores, o Palmeiras persegue a sua primeira vitória no torneio. Enfrenta o Cerro Porteño nesta quinta-feira, às 21h, a fim de somar seus primeiros pontos na competição. Sem o Allianz Parque à disposição, o jogo será no Morumbi, em mais um capítulo do acordo com o São Paulo.

Na primeira rodada, um Palmeiras reserva, focado na época na decisão do Paulistão, foi superado pelo Bolívar na altitude de La Paz. Desentrosado, levou 3 a 1 dos bolivianos. Nesta quinta, Abel Ferreira vai escalar seus titulares para que o time não vacile em casa diante do rival que a equipe mais vezes enfrentou na Libertadores.

O histórico contra o Cerro Porteño aponta 12 jogos, com seis vitórias, quatro empates, duas derrotas, 25 gols marcados e dez gols sofridos. O time paulista encarou os paraguaios nas oitavas de final da edição passado do torneio. Passou com facilidade, ao vencer os dois jogos por 3 a 0 e 5 a 0.

“Vamos encarar o jogo com responsabilidade, como uma final, como nós fazemos sempre. Foi isso que nos levou a conquistar coisas importantes”, afirmou o capitão Gustavo Gómez. Ele terá ao seu lado na zaga Luan, já que Murilo cumpre o segundo e último jogo de suspensão.

Em caso de vitória, o adversário paraguaio também passará a ser a equipe que o Palmeiras mais venceu no torneio sul-americano, ao lado do Peñarol, do Uruguai, com sete triunfos. O Cerro vem de cinco vitórias seguidas na competição. Na fase prévia, eliminou o Fortaleza.

“O Cerro é um time muito bom e que vem mostrando isso. Tem bons jogadores, vários companheiros meus de seleção paraguaia. Acho que será um jogo difícil, mas nós, jogando aqui como mandante, temos que propor o nosso jogo e fazer de tudo para buscar os três pontos”, completou Gómez.

O Palmeiras está há dez jogos invicto como mandante pela Libertadores. São sete vitórias e três empates. O último tropeço foi diante do Defensa y Justicia, da Argentina, por 4 a 3, em 18 de maio de 2021, no Allianz Parque. No geral, independentemente da competição, a equipe perdeu apenas duas vezes nos últimos 50 jogos como anfitrião, com 39 vitórias e nove empates.

O uruguaio Piquerez, recuperação de entorse, pode ser a novidade. Em sua ausência, o jovem Vanderlan deu conta do recado na lateral esquerda.