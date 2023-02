O Corinthians entra em campo neste domingo, às 18h30, diante do Mirassol para dar fim a sequência de três partidas sem vencer no Campeonato Paulista. O desempenho contra o Palmeiras no clássico, no entanto, dá ânimo à equipe do técnico Fernando Lázaro, que entende que falta pouco para o time embalar. O duelo na Neo Química Arena é válido pela décima rodada.

“O time tem mostrado consistência que não é simples. Isso é uma virtude do time que está se encorpando e se entendendo e tem clareza de como vai buscar a vitória”, afirmou o jovem treinador.

Da área técnica, ele viu o Corinthians jogar mal e ser derrotado pelo São Bernardo, empatar com a Portuguesa em um jogo sonolento e buscar o empate com o arquirrival Palmeiras na melhor partida do torneio.

Os corintianos consideram que o resultado do dérbi poderia ter sido melhor em Itaquera porque o time alvinegro saiu na frente e dominou o rival em alguns momentos. Os atacantes, porém, pararam em Weverton, e a defesa falhou em momentos importantes.

A ideia é vencer para encaminhar a classificação antecipada às quartas de final do Estadual. Há chance de já carimbar a vaga nesta rodada. O Corinthians lidera o Grupo C, com 15 pontos, seis a mais que o São Bento, segundo colocado, e novo a mais que o Ituano, no terceiro lugar da chave.

Sem novos desfalques para o próximo jogo, Lázaro deve manter a base do time para enfrentar o Mirassol. Resta saber se vai manter a escalação ofensiva, com Giuliano recuado e apenas Roni de volante mais marcador.