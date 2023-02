Na zona de rebaixamento e com um jogo a menos, o Ituano tem um duelo decisivo para definir seu futuro dentro do Campeonato Paulista. No domingo de carnaval, às 20h40, o time de Itu irá enfrentar o Santo André, que, por sua vez, briga por uma vaga nas quartas de finais. A partida será disputada no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), e será válida pela 10ª rodada.

Com seis pontos, o Ituano entrou na zona de rebaixamento na última rodada, ao ser derrotado por 1 a 0 para o Mirassol. O clube agora é o 15º colocado geral, porém, tem um jogo a menos a ser disputado contra o São Bernardo. Do outro lado, o Santo André vem de um empate por 1 a 1 com o Santos, resultado que deixou o time do ABC em terceiro lugar, a dois pontos do São Bernardo, vice-líder do Grupo D.

O técnico Gilmar Dal Pozzo fará sua estreia diante do torcedor do Ituano. Ele não terá nenhum suspenso, mas segue com o departamento médico cheio. Lesionados, Geuvânio, Lucas Silveira, Neto Berola e Pacheco estão fora da partida. Outra preocupação é o número de pendurados, porque Felipe Saraiva, José Aldo, Frazan e Eduardo Person estão com dois amarelos na conta e podem vir a desfalcar o time nas rodadas finais.

O Ituano é quem mais cometeu pênalti no Paulistão. Ao todo foram sete, em oito jogos. Para o confronto, o treinador quer uma equipe com mental fortalecido para uma decisão: “O espaço é muito curto para recuperar e nós temos que buscar solução, então vamos recuperar bem esses atletas. Pensar no Santo André, estudar o adversário e traçar as melhores estratégias. E ir mentalmente forte para esse jogo, que é uma decisão para nós”, disse Dal Pozzo.

Ao contrário do técnico Vinícius Bergantin. O atacante Gabriel Taliari levou o terceiro amarelo e cumprirá suspensão automática. A tendência é que o treinador opte pela entrada de Fernando Viana como referência no ataque.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Romário ficou de fora da partida contra o Santos com dores na panturrilha e deve retornar em Itu. No mais, o goleiro Filipe Costa, o volante Djavan e o volante Marthã, seguem como desfalques no departamento médico.

Em um grupo difícil, com São Bernardo e Palmeiras destoando dos demais, o técnico Vinícius ainda crê na classificação às quartas: “Ainda é possível se classificar, apesar da pontuação dos outros times, mas ainda temos chances matemáticas. Por isso vamos continuar dando nosso melhor dentro de campo, para valorizar ainda mais o nosso trabalho, seja com classificação ou não, mostrar na tabela com uma pontuação alta o nosso desempenho só vai coroar o esforço e vontade dos nossos atletas.”