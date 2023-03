Apesar de já entrar em campo classificado, o Internacional ainda tem um objetivo claro na 11ª rodada, a última da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Neste sábado, às 16h30, recebe o Esportivo, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O adversário chega desesperado, porque luta contra o rebaixamento.

Nos dez jogos até agora, o Internacional teve cinco vitórias, quatro empates e uma derrota, na última rodada, justamente pra seu grande rival Grêmio, por 2 a 1. Com 19 pontos, já está classificado às semifinais e precisa vencer para garantir a vice-liderança sem depender dos resultados de Ypiranga e Caxias, que completam o G-4 com 17 pontos cada. Garantir o segundo lugar é importante para fazer o jogo decisivo das semifinais em casa e, possivelmente, só cruzar com o Grêmio na final.

O Esportivo, de Bento Gonçalves, precisa fazer o que só conseguiu uma vez no campeonato: vencer. O único triunfo foi há três rodadas, quando superou o Avenida, por 2 a 1. Nas outras partidas, somou três empates e seis derrotas. Assim, tem seis pontos e ocupa a 11ª e penúltima colocação, abrindo a zona de rebaixamento. O time só pode ultrapassar o São Luiz, que tem oito, e que enfrenta justamente o lanterna Aimoré, com quatro. Assim, o Esportivo precisa vencer e torcer por um tropeço (empate ou derrota) do São Luiz.

O técnico Mano Menezes, que está suspenso e será substituído pelo auxiliar Sidnei Lobo, tem vários problemas para montar o Inter. Artilheiro do campeonato com oito gols, o atacante Pedro Henrique levou o terceiro cartão amarelo e já era ausência certa. O goleiro Keiller quebrou dois dentes no clássico e também está fora. Assim, John fará sua estreia no gol e Luiz Adriano ganhará chance no ataque.

Os desfalques, porém, não param por aí. O volante Gabriel Baralhas não conseguiu se recuperar de dores no tornozelo e seguirá seu tratamento visando as semifinais. Matheus Dias, justamente quem o substituiu no jogo contra o Grêmio, é o favorito para começar no time titular.

Apesar de estar fora do duelo, Mano Menezes acredita em boa atuação do time para buscar o segundo lugar. “Ainda temos esse objetivo importante de confirmar o segundo lugar. Tenho certeza que o time já deixou a derrota para trás e está empenhado em vencer, apesar de não ser um jogo fácil.”

A principal novidade no Esportivo é o técnico Carlos Moraes, que cumpriu suspensão na derrota por 3 a 1 para o Juventude, sendo substituído pelo auxiliar Everson Aguiar. O treinador tem duas dúvidas para montar o time. No meio, Leandro Bulhões pode voltar, mas tem a concorrência de Hippólito e, no ataque, Flávio Torres duela com Xandy.