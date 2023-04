Grande sensação do Brasil nesta temporada do Circuito Mundial de Surfe, João Chianca foi eliminado nas oitavas de final da etapa de Bells Beach, na Austrália. Chumbinho, como é mais conhecido, foi derrotado pelo sul-africano Matthew McGillivray por 10,43 a 9,90, na noite deste domingo.

O brasileiro era o líder virtual do campeonato em razão da boa performance na etapa até então e da queda precoce do local Jack Robinson. Ele começara a etapa na segunda colocação e agora pode terminar na ponta, caso o compatriota Filipe Toledo não fature o título na praia australiana – Filipinho segue na briga.

A disputa entre Chumbinho e McGillivray foi a única bateria das oitavas de final disputada antes da paralisação em razão do mar fraco. A etapa será retomada às 18h15 desta segunda-feira, pelo horário de Brasília. Quatro brasileiros estarão na disputa.

Gabriel Medina vai enfrentar o australiano Ethan Ewing, enquanto Filipinho terá pela frente o sul-africano Jordy Smith. Yago Dora vai encarar o local Jackson Baker e Michael Rodrigues, algoz de Italo Ferreira, duelará com o experiente havaiano John John Florence. Os demais confrontos terão: Connor O’Leary (AUS) x Xavier Huxtable (AUS), Ryan Callinan (AUS) x Maxime Huscenot (FRA) e Griffin Colapinto (EUA) x Kanoa Igarashi (JAP).

FEMININO

A brasileira Tatiana Weston-Webb avançou às quartas de final em Bells Beach. A única surfista do Brasil na disputa venceu a americana Courtney Conlogue por 9,36 a 9,23. Agora ela terá pela frente a octocampeã mundial Stephanie Gilmore, da Austrália. Tatiana tenta manter a quinta posição no ranking da temporada enquanto Stephanie tenta entrar no Top 10.

“Para falar a verdade, deixei nas mãos de Deus. Se tivesse que vir uma última onda, iria vir e eu estava rezando quando ela surgiu. Aí fiquei torcendo para ter uma seção para finalizar bem, com uma manobra de impacto para os juízes”, comentou a surfista brasileira.

“Esse evento está sendo difícil pra mim. Machuquei o joelho na primeira bateria, então tudo que vier é lucro. Meu técnico achou que fiz um bom trabalho e mereci vencer. As condições do mar estão muito difíceis e estou feliz por ter passado para as quartas de final”, declarou.