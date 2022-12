A Argentina foi a grande vencedora da Copa do Mundo de 2022 e teve alguns destaques, como Messi, o melhor jogador, e Emiliano Martínez, o melhor goleiro. A equipe do Bemparana também preparou alguns rankings exclusivos para mostrar outros destaques do Mundial. Aqui estão alguns dos jogadores que mais finalizaram, sofreram faltas e foram garçons, bem como os atletas com mais desarmes e faltas cometidas, e as seleções mais eficientes e mais combativas.

Lionel Messi foi o jogador que mais finalizou na Copa, tentando marcar em 32 oportunidades e acertando sete vezes. Mbappé foi o segundo jogador com mais finalizações, marcando oito gols em 30 tentativas. Giroud, Lautaro Martínez e Perisic completaram o Top 5. Neymar foi o jogador que mais finalizou pela seleção brasileira, tentando em 11 oportunidades.

Messi, Griezmann, Perisic, Bruno Fernandes e Harry Kane foram os jogadores que mais deram assistências na Copa, todos com três passes gol. Vini Jr. foi o principal garçom da seleção brasileira, dando duas assistências. Messi também deu o maior número de passes para finalizações, deixando seus companheiros em condições de tentar o gol em 20 oportunidades. Griezmann e Mbappé completaram o pódio.

A Costa Rica foi a seleção mais eficiente, marcando três gols em 12 tentativas, enquanto as seleções da Holanda, Inglaterra e Portugal foram as mais eficientes entre as que chegaram mais longe na Copa, sendo eliminadas nas quartas de final. A França foi a sétima mais eficiente e a Argentina, a 11ª. O Brasil foi apenas o 23º do ranking, marcando oito gols em 87 tentativas.

Barisic foi o jogador que mais cometeu faltas na Copa, com 12 infrações em sete jogos. Ele também foi o jogador que mais sofreu faltas, com 20 infrações sofridas em sete jogos. O jogador que mais cometeu desarmes foi De Jong, com 21, enquanto o jogador que mais sofreu desarmes foi Messi, com 20.

A seleção que mais cometeu faltas foi a Croácia, com 89 infrações em sete jogos, enquanto a seleção que mais sofreu faltas foi a Argentina, com 71 infrações sofridas em sete jogos.

Segue abaixo um mini-ranking mais fácil de ser visualizado:

MAIS FINALIZAÇÕES:

Jogador Seleção Nº de finalizações Gols % aproveitamento Messi Argentina 32 7 22% Mbappé França 30 8 27% Giroud França 15 4 27% Lautaro Martinez Argentina 14 0 0% Perisic Croácia 14 1 7% Dani Olmo Espanha 12 1 8% Harry Kane Inglaterra 12 2 17% Ziyech Marrocos 12 1 8% Julián Álvarez Argentina 11 4 36% Gnabry Alemanha 11 1 9% Musiala Alemanha 11 0 0% Rashford Inglaterra 11 3 27% Lewandowski Polônia 11 2 18% Cristiano Ronaldo Portugal 11 1 9% Neymar Brasil 11 2 18%

RANKING DE ASSISTÊNCIAS:

Jogador Seleção Assistências Messi Argentina 3 Griezmann França 3 Perisic Croácia 3 Bruno Fernandes Portugal 3 Harry Kane Inglaterra 3 Mbappé França 2 Theo Hernández França 2 Dembélé França 2 Tadic Sérvia 2 Vini Jr. Brasil 2 Pulisic Estados Unidos 2 Orsic Croácia 2 Alba Espanha 2 Foden Inglaterra 2 Raphaël Guerreiro Portugal 2 Dalot Portugal 2 Thuram França 2 João Félix Portugal 2 Zivkovic Sérvia 2

EFICIÊNCIA NAS FINALIZAÇÕES

Seleção Nº de finalizações Nº de gols (sem gols contra) Finalizações por gol (sem gols contra) 1. Costa Rica 12 3 4 2. Holanda 42 10 4,2 3. Inglaterra 58 13 4,46 4. Gana 23 5 4,6 5. Portugal 62 12 5,17 6. Espanha 50 9 5,56 7. França 97 16 6,06 8. Sérvia 31 5 6,2 9. Camarões 25 4 6,25 10. Equador 27 4 6,75 11. Argentina 102 15 6,8 23. Brasil 87 8 10,88

JOGADORES COM MAIS FALTAS