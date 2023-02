A seleção brasileira conquistou o seu 12º título do Campeonato Sul-Americano Sub-20 neste domingo. Os comandados de Ramon Menezes derrotaram o Uruguai, por 2 a 0, e soltaram o grito de campeão em Bogotá, na Colômbia, trazendo para casa uma taça que o País não erguia desde 2011. Agora, os jogadores retornam aos seus respectivos clubes em busca de oportunidades. Afinal, o que o futuro reserva para os destaques da campanha brasileira na competição?

Em 2011, a seleção brasileira contou com uma série de jogadores que depois se consolidaram com a camisa de gigantes da Europa, acumulando passagens pela seleção principal e disputas de Copa do Mundo. Entre os campeões estavam Neymar, Casemiro, Danilo e Alex Sandro. Todos estes representaram o Brasil no Mundial do Catar, no ano passado.

O principal destaque da seleção na edição deste ano foi o volante Andrey, capitão e artilheiro da competição, com seis gols. Titular incontestável e motor do time de Ramon Menezes, o jogador de 18 anos deixou o dele na partida diante do Uruguai, além de ter sido eleito o melhor em campo. É sério candidato ao prêmio de craque do torneio.

Titular na campanha do acesso do Vasco à Série A, o jogador foi vendido ao Chelsea no início de janeiro por 15 milhões de euros (R$ 82 milhões) fixos, além de outros cerca de 8 milhões de euros (R$ 43,5 milhões). Como ainda não conseguiu visto de trabalho para atuar no futebol inglês, o jogador ser emprestado pelo clube londrina para ganhar rodagem. Palmeiras, Corinthians e Internacional estariam interessados, apesar de o negócio ser considerado muito difícil pelos altos valores envolvidos.

Dividindo a artilharia do torneio com Andrey, o atacante Vitor Roque retorna ainda mais valorizado ao Athletico-PR. Perto de completar 18 anos, o jogador ganhou a titularidade na equipe ainda sob o comando de Luiz Felipe Scolari e não deve perder o posto com Paulo Turra.

Comprado junto ao Cruzeiro por apenas R$ 24 milhões no ano passado – o que ainda gera imbróglio na Justiça entre os clubes -, Vitor Roque deve ser um dos sul-americanos mais disputados da janela europeia no meio do ano. Segundo a imprensa espanhola, o Barcelona estaria disposto a pagar 35 milhões de euros (R$ 195 milhões) pelo jogador.

Se Andrey e Roque têm destino certo, Guilherme Biro ainda não sabe se terminará o ano no Corinthians. O meia de 18 anos não figura no elenco principal, mas é considerado uma das principais joias da base alvinegra. O time do parque São Jorge ainda negocia uma renovação de contrato com o jovem, que tem vínculo somente até dezembro e pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 31 de maio. O atleta atua na faixa esquerda do campo e teoricamente disputaria vaga com Renato Augusto e Róger Guedes por uma vaga de titular no time de Fernando Lázaro.

Marlon Gomes é outro que pode brilhar no futebol brasileiro neste ano. Cabeça pensante da seleção na Colômbia, o jogador deve disputar uma vaga de titular no time do Vasco na temporada 2022. Com a saída de Andrey para o Chelsea, o meia de 19 anos deve ganhar ainda mais chances com Maurício Barbieri e pode fazer dupla com Jair, ex-Atlético Mineiro, na articulação da equipe cruz-maltina.

O título na Colômbia pode ser o holofote que Robert Renan precisa para ganhar chances no novo ciclo da seleção brasileira principal. Zagueiro com boa capacidade de construção de jogo, ele foi negociado pelo Corinthians junto ao Zenit na transação envolvendo a compra de Yuri Alberto.

Os atacantes Pedrinho e Giovane, do Corinthians, tiveram boa participação no torneio e devem ser aproveitados por Lázaro no Corinthians. Em entrevista coletiva neste domingo, o treinador citou os dois jovens ao comentar a possibilidade de ter reforços internos à disposição nos próximos jogos.