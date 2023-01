A derrota de 5 a 1 da Juventus para o Napoli segue provocando estragos em Turim. O meia Di María virou alvo de polêmica por conta de um vídeo que mostra a sua reverência a Maradona após marcar um gol pelo Benfica durante a sua passagem pelo futebol português. A torcida juventina não gostou da postagem homenageando o craque argentino pelo fato de ele ser considerado o maior ídolo da história do time napolitano.

De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, centenas de comentários aborrecidos de adeptos da equipe de Turim surgiram na conta de Di María em função da goleada que a Juventus sofreu nesta sexta-feira.

Para alguns torcedores, a postagem do jogador argentino foi uma clara demonstração de que Di María não se sente confortável na equipe. Alguns fãs, inclusive, convidaram o atleta a mudar de ares, de acordo com o portal italiano.

O detalhe é que o único gol da Juventus marcado nos 5 a 1 da última sexta-feira para a equipe que consagrou Maradona nos anos 80 foi feito justamente por Di María.

Na classificação, o Napoli vem sobrando em relação aos concorrentes e lidera a competição de forma isolada com 47 pontos, dez a mais que a Juventus. O time do técnico Luciano Spaletti também vem cumprindo bom papel na Liga dos Campeões.

Depois de se classificar como líder de sua chave com cinco vitórias e uma derrota na fase de grupos, o Napoli enfrenta o Eintracht Frankfurt pelas oitavas de final. Com uma campanha decepcionante, a equipe de Turim não passou da primeira etapa do torneio.