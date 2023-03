Paula Reis/Flamengo

O domingo (5) é de clássico dos milhões no Maracanã, no Rio de Janeiro, o primeiro do ano. O Flamengo, líder do Campeonato Carioca, enfrenta o Vasco (4º), às 18h (horário de Brasília), pela 10ª e penúltima rodada do torneio. Se vencer, o Rubro-Negro conquista antecipadamente a Taça Guanabara, a primeira fase do Cariocão. Já sem chances de título, o Cruzmaltino também busca triunfar para se aproximar da vice-liderança, que garante a vantagem do empate na semifinais do Estadual. O clássico, com início às 18h10 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Bruno Mendes.

O Grenal deste domingo, às 20h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Campeontao Gaúcho, será o primeiro grande teste para ambos os times em 2023. Invictos, os rivais não encontraram dificuldade no Estadual e se garantiram nas semifinais com antecedência. Os tricolores, atuais pentacampeões, lideram a competição, com 25 pontos. Os colorados somam seis pontos a menos.

Suárez, o atacante de 36 anos chega ao primeiro Grenal defendendo um histórico goleador em clássicos. Foram 40 disputados na carreira, considerando as passagens por futebol uruguaio (Nacional), holandês (Ajax), inglês (Liverpool) e espanhol (Barcelona e Atlético de Madrid), com 26 gols e 11 assistências. Quase uma participação em gol por partida.