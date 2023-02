Campeão argentino pelo Racing, Diego Cocca foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira como novo treinador do México para o ciclo até a Copa de 2026, que será realizada no país, em conjunto com Estados Unidos e Canadá. O novo comandante chegou falando firme e prometendo resgatar o orgulho dos mexicanos com sua seleção após fracasso no Mundial do Catar.

“Quem ‘se matar’ em campo pelo seu país será bem-vindo a esta equipe. Este é um país de trabalho, de sacrifícios e que cresce a cada dia. Vamos representar isso no trabalho da seleção”. Prometeu o novo treinador.

Para assumir o comando do México, Cocca ganhou a concorrência com outros cinco candidatos, como revelou nesta sexta-feira Rodrigo Ares de Pargas, diretor executivo de seleções nacionais da Federação Mexicana de Futebol (FMF).

O técnico argentino foi quem mais se aproximou dos requisitos buscados pela FMF após a saída do compatriota Gerardo Tata Martino, que deixou o cargo após queda na primeira fase da Copa do Catar, no Grupo C ao lado de Argentina e Polônia, os classificados.

“Queremos que todos queiram fazer parte da seleção, que saibam que ela representa a todos. Queremos que as 18 equipes da Liga MX queiram fazer parte deste grupo”, disse Cocca, pregando união do país em torno de sua equipe nacional. “Conheço o futebolista mexicano desde que era jogador e como treinador, sei como ele pensa, que tem talento e muitas possibilidades de crescimento. Sei que se ele pegar todo o seu talento e colocar a serviço do time, podemos ser muito bons”, projetou.

E fez um pronunciamento aos torcedores. “Prometo dar seriedade, trabalho, humildade e o objetivo de colocar o México nos primeiros lugares”, disse. “Estou convencido de que quando este país sentir que a seleção é de todos e quiser participar, será difícil para eles nos impedir de seguir rumo a 2026.”