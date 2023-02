O Fluminense tirou o sábado para comemorar. Além de uma vitória consistente por 3 a 0 sobre a Portuguesa para encaminhar a classificação no Campeonato Carioca, o time de Fernando Diniz celebrou a chegada do lateral Marcelo, que volta ao clube após 17 anos. O treinador revelou que os jogadores estão empolgados com o reforço e também falou da atuação, que teve um golaço de bicicleta marcado por Keno.

“O Keno fez um gol para emocionar mesmo, foi lindo, merecido. Ele está se esforçando e se encontrando, a gente aposta muito nele. Muita gente ficou feliz com o segundo tempo do Keno, individualmente tinha crescido muito e foi premiado com um gol antológico”, analisou Diniz, com muitos elogios ao gol que fechou o placar, após Germán Cano marcar duas vezes.

“É um dos melhores jogadores do mundo nos últimos 15 anos. É motivo de muita alegria para a gente ter um jogador desse calibre voltando para casa. A energia da contratação do Marcelo contagiou os jogadores, estão muito contentes em poder jogar com o Marcelo. O torcedor também ficou bastante feliz, talvez uma parte dessa torcida que veio hoje, já faço meu agradecimento. Trazer mais de 22 mil pessoas em um sábado às 16h, com sol, praia, desfile das campeãs… não é fácil. Sempre que o torcedor vem é importante para a equipe”, disse o treinador.

O triunfo fez com que o Fluminense assumisse a vice-liderança do Campeonato Carioca, chegando a três vitórias seguidas. São 19 pontos para o tricolor, que volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Bangu, antes do clássico contra o Flamengo na quarta-feira, dia 8.