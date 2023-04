A direção do Santos oficializou nesta quinta-feira a transferência do meia Gabriel Carabajal para o Vasco, por empréstimo. O contrato entre o clube carioca e jogador argentino será válido até 31 de dezembro deste ano, com opção de compra. Os dois times não revelaram os valores envolvidos no acerto.

O Santos informou apenas que o Vasco vai arcar totalmente com os salários do atleta de 31 anos, que segue com vínculo com a equipe paulista até 2026. Carabajal havia desembarcado no Santos em agosto do ano passado, vindo do Argentinos Juniors. Mas recebeu poucas oportunidades. Foram apenas 12 jogos e um gol.

O jogador argentino havia sido contratado para ajustar o meio-campo santista, um dos setores mais carentes da equipe ao longo de 2022. Mas acabou não vingando. O Santos, então, trouxe de volta Lucas Lima para a função no início deste ano, deixando Carabajal ainda mais sem espaço na equipe.

No Vasco, ele terá a mesma missão, numa equipe em processo de formação, após seguidas contratações. O meia é o 16º reforço do time carioca, comandado pelo técnico Maurício Barbieri. Antes dele, o clube contratou os goleiros Léo Jardim e Ivan, os laterais Puma Rodríguez, Paulo Henrique e Lucas Piton, zagueiros Léo, Capasso e Robson, os volantes De Lucca, Andrey Santos, Jair e Mateus Carvalho e os atacantes Luca Orellano, Rwan Seco e Pedro Raul.

Antes de chegar ao Santos, Carabajal defendeu as cores do Godoy Cruz, San Martín, Patronato e Unión Santa Fé. Sua trajetória profissional teve início no Talleres, também da Argentina.