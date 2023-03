Nada de surpresas nas quartas de final do ATP 500 de Dubai nesta quinta-feira. Os principais favoritos confirmaram suas forças e avançaram às semifinais com triunfos por 2 a 0. Novak Djokovic superou o polonês Hubert Hurkacz pela quinta vez seguida e enfrentará o embalado russo Daniil Medvedev, campeão em Roterdã e Doha e que ganhou seus últimos 12 jogos. Do outro lado da chave estarão o russo Andrey Rublev e o alemão Alexander Zverev.

Djokovic vinha de quatro vitórias no confronto com Hurkacz, mas previa mais dificuldades no encontro das quartas em Dubai pela ascensão do polonês. Mas a história de repetiu, com novo triunfo sem problemas do líder do ranking, desta vez por 6/3 e 7/5.

Para aumentar a freguesia diante de Hurkacz, Djokovic apostou muito em seu saque e deu mais um show em quadra. Invicto na temporada, o sérvio não teve seu serviço ameaçado em nenhuma oportunidade. O polonês sequer conseguiu fazer um 40 a 40. O 16° triunfo em 2023 diminuiu ainda mais a distância para o sexto título em Dubai.

No primeiro set, Djokovic quebrou o serviço de Hurkacz no quarto game. Depois, bastou trocar pontos para fechar em 6/3. A parcial seguinte foi mais equilibrada, com os tenistas indo iguais até 5 a 5. O 11° game foi longo e, no quinto breakpoint veio a quebra. O sérvio emplacou pontos seguidos no saque e fechou com 7/5.

Agora ele se prepara para encarar Medvedev pela 14 vez na carreira. São nove triunfos no confronto, sendo cinco seguidos. O problema é que o russo vive grande momento. Campeão em Roterdã e em Doha nas últimas semanas, o rival avançou nesta quinta desbancando o croata Borna Coric com fáceis 6/3 e 6/2.

A outra semifinal terá o também russo Andrey Rublev, cabeça de chave 2, que superou o holandês Botic Van De Zandschulp por 6/3 e 7/6 (7/3), diante do alemão Alexander Zverev, algoz de italiano Lorenzo Sonego com 7/5 e 6/4.