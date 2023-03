Novak Djokovic ainda não sabe se poderá entrar nos Estados Unidos para a disputa dos torneios de Indian Wells, que começa na próxima semana, e de Miami, na segunda quinzena do mês. Enquanto a decisão final não sai, o líder do ranking deu mais um passo rumo ao sexto título em Dubai, torneio ATP 500, no qual tenta se igualar a Roger Federer como maiores vencedores. Nesta quarta-feira, sem sustos, o sérvio passou por Tallon Griekspoor e agora terá o ‘freguês’ Hubert Hurkacz na busca por vaga às semifinais.

Depois de passar aperto na estreia, precisando de três sets para desbancar o checo Tomas Machac no tie-break do set decisivo, desta vez o triunfo veio rápido e de maneira tranquila. Sem dar chances ao holandês Tallon Griekspoor, Djokovic fechou em por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/3 em somente 1h17.

Nas quartas de final o tenista sérvio terá um duelo interessante com Hurkacz, em ascensão no circuito, mas de quem jamais perdeu em quatro encontros. Atualmente o 11º do ranking mundial, o polonês tentará desencantar diante do líder do ranking.

O último encontro foi em maio de 2022, no Aberto de Madri, e 2 a 0 para o sérvio, que já havia triunfado em dois Grand Slans (3 a 0 em Roland Garros e 3 a 1 em Wimbledon, ambos em 2019), além de um 2 a 1 no Masters de Paris em 2021. O primeiro embate da temporada, porém, promete ser mais disputado.

O Torneio de Dubai terá outros embates interessantes nas quartas. O russo Daniil Medvedev, cabeça de chave 3, encara o croata Borna Coric, cabeça 8, enquanto o também russo Andrey Rublev, segundo favorito, desafia o holandês Botic van de Zandschulp. Por fim, o alemão Alexander Zverev, cabeça 7, enfrenta o italiano Lorenzo Sonego.

Para se garantir entre os oito melhores, Medvedev eliminou o casaque Alexander Bublik, com 6/4 e 6/2. Já seu próximo rival passou pelo australiano Thanasi Kokkinakis, de virada, com 6/7 (4/7), 6/3 e 7/5.

Em busca do melhor ritmo em retorno ao circuito após período de inatividade por grave lesão de tornozelo, Zverev também teve um australiano pela frente e ganhou bem. Ele fez 7/5 e 6/4 sobre Christopher O’Connell e tenta frear o embalo de Sonego, que deixou um favorito pelo caminho. O italiano bateu o cabeça 4, o canadense Feliz Auger-Aliassime por 7/6 (7/4) e 6/4.

Rublev teve grande trabalho diante do bom espanhol Alejandro Davidovich Fokina, em virada por 2 a 1. Após levar 6/1 no primeiro set, necessitou de dois tie-breaks para avançar. Fez 7/6 (8/6) e 7/6 (7/3).