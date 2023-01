Lanterna do Grupo A com apenas uma vitória em cinco jogos, o Santos tem pela frente o poderoso Palmeiras pela próxima rodada do Campeonato Paulista. E em meio à crise que ronda o clube, em função do mau começo na temporada, o volante Dodi enxerga o clássico do próximo sábado como uma oportunidade de reabilitação e de mudança de ares.

“Semana de clássico é diferente. Muda a preparação e o foco. Essa semana livre para treinar vai ser boa para fazer ajustes e acertar algumas coisas. Vejo o duelo com o Palmeiras como uma boa chance de mudar o ambiente e dar alegrias ao torcedor”, afirmou.

Apesar dos seguidos tropeços (o time venceu na estreia e depois acumulou uma derrota e três empates), o jogador gostou da última atuação da equipe no empate de 1 a 1 com a Ferroviária.

“No último jogo fomos bem, mas infelizmente não conseguimos a vitória. Mas a atuação deu mais confiança à equipe e isso é positivo. Temos um grupo novo, que está se formando agora e a tendência é o time evoluir.”

O histórico recente do Santos no Paulista, quando brigou para não cair nas duas últimas edições, e a pressão em cima dos atletas pelos seguidos tropeços também foram alvo de questionamentos na entrevista coletiva desta terça. Recém-chegado ao clube, Dodi minimizou o momento e falou do trabalho que vem sendo feito.

“A pressão existe pela grandeza do Santos. Isso é natural quando não se vence partidas. Temos que esquecer os últimos anos e focar no presente. Já trabalhei com o Odair Hellmann e sei da sua capacidade. Estou pronto para atuar onde ele me escalar.”