O Dallas Mavericks teve de se virar sem Luka Doncic na reta final da partida contra o New Orleans Pelicans, na noite de quarta-feira, e não obteve sucesso. O astro esloveno sentiu dores na coxa esquerda durante o terceiro quarto e precisou abandonar o jogo, que terminou com uma derrota por 113 a 106 sofrida pela franquia texana no Smoothie King Center.

Doncic tinha 15 pontos quando deixou a quadra. Após o jogo, demonstrou bastante frustração pela situação. “É muito difícil para mim, é estranho”, afirmou o ala-armador, que vem sofrendo com dores na coxa desde 23 de fevereiro, dia em que os Mavericks venceram o San Antonio Spurs.

As esperanças da equipe de Dallas pousaram sobre Kyrie Irving, que tem mostrado boa adaptação e fez 27 pontos. Do lado do Pelicans, C.J. McCollum foi o líder em quadra, com 32 pontos. Com a derrota, os Mavericks ficam no oitavo lugar da Conferência Oeste, duas posições acima dos Pelicans, que ocupam a décima colocação.

DURANT SE MACHUCA NO AQUECIMENTO

Assim como o Dallas Mavericks, o Phoenix Suns sofreu uma baixa importante durante seu compromisso de quarta-feira. A diferença é que superou a ausência e conseguiu a vitória. Kevin Durant, que faria sua primeira partida diante da torcida desde que veio do Brooklyn Nets, torceu o tornozelo ao fazer uma arremesso durante o aquecimento e ficou de fora da partida contra o Oklahoma City Thunder.

Mesmo sem Durant, os Suns fizeram uma partida dominante, não à toa venceram por 132 a 101, com grande atuação de Devin Booker, autor de 44 pontos. Foi a quarta vitória seguida da franquia de Phoenix, quarta colocada do Oeste, mas houve um tom de decepção pela situação de Durant. “A cidade estava esperando por isso, seria um grande dia”, lamentou Booker. “Vamos reagendar a festa. As pessoas perderam isso hoje, mas tentei dar algo para se sentirem melhor”.

MAIS JOGOS

A noite também teve Denver Nuggets, líder do Oeste, em quadra. A franquia do Colorado foi superada pelo Chicago Bulls, que venceu por 117 a 96 com um “double-double” de 25 pontos e 15 rebotes anotado por Nikola Vucevic somados a 29 pontos de Zach LaVine. Astro dos Nuggets, Nikola Jokic teve 18 pontos, 12 rebotes e oito assistências.

Entre os primeiros colocados do Leste, o vice-líder Boston Celtics contou com 30 pontos de Jayson Tatum para superar o Portland Trail Blazers por 115 a 93. Já o quarto colocado Cleveland Cavaliers foi comandado por Darius Garland, autor de 25 pontos e sete assistências, para vencer o Miami Heat de Jimmy Butler, que fez 28 pontos.

Confira os resultados da NBA desta quarta-feira:

Washington Wizards 122 x 120 Atlanta Hawks

Boston Celtics 115 x 93 Portland Trail Blazers

Miami Heat 100 x 104 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 113 x 106 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 96 x 117 Chicago Bulls

Phoenix Suns 132 x 101 Oklahoma City Thunder

LA Clippers 108 x 100 Toronto Raptors

Confira os jogos da NBA desta quinta-feira:

Detroit Pistons x Charlotte Hornets

Indiana Pacers x Houston Rockets

Orlando Magic x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

Sacramento Kings x New York Knicks