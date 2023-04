O técnico Dorival Junior elogiou o time do São Paulo após a vitória sobre o Ituano, a segunda consecutiva sob seu comando. O treinador apontou qualidades da equipe e previu melhoras na produção nas próximas partidas.

“Vamos melhorando a cada jogo. Tivemos uma equipe com vibração, dedicada, com doação grande, equilibrada. Nosso posicionamento no final do primeiro tempo esteve perfeito”, disse Dorival, que não deixou de destacar também o que faltou na produção. “Faltou maior agressividade, partir para o um contra um (drible).

Apesar de dizer que a escalação do time vai depender do adversário e das condições físicas dos jogadores, o treinador são-paulino elogiou muito três que estiveram em ação em Itu: Neves, Nestor e Marcos Paulo. “Tivemos uma pegada forte e que nos ajudou muito.”

Para o jogo de sábado, diante do Coritiba, no Paraná, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Dorival não sabe com quais jogadores poderá utilizar na partida. Antes, o treinador vai se juntar com a comissão técnica para saber da parte física de cada atleta.