Após a demissão de Paulo Sousa, o Flamengo anunciou a volta de Dorival Júnior à Gávea. O treinador, que estava no Ceará, chegou para comandar o rubro negro pela terceira vez na carreira, tendo assumido esse posto em 2012 e 2018. O último trabalho de Dorival Júnior no Flamengo, inclusive, guarda algumas semelhanças com a atual.

Neste texto vamos fazer uma comparação entre as passagens que Dorival teve no Urubu em 2018 e a atual. Conhecer um pouco mais do técnico pode te ajudar a entender o atual Flamengo, sabendo o que esperar do time na temporada e auxiliando em apostas esportivas.

2018

O Flamengo voltava a sonhar grande depois de anos difíceis naquele ano, porém após a eliminação traumática para o Cruzeiro na Libertadores, derrotas contundentes no Brasileirão e nova eliminação, desta vez na Copa do Brasil contra o Corinthians, o técnico Maurício Barbieri foi demitido. Para o seu lugar foi contratado Dorival Júnior.

O novo treinador chegou com um contrato até o final do ano e com a missão de reerguer o time no campeonato nacional, única competição que a equipe disputava. Após uma estreia morna (empate sem gols contra o Bahia), Dorival passou a obter bons resultados, com uma sequência de vitórias maiúsculas contra Corinthians, Fluminense e Paraná.

Com um aproveitamento de 66,7%, ele levou o Flamengo ao vice-campeonato do Brasileirão. Comandou o time em doze jogos, sendo sete vitórias, três empates e apenas duas derrotas: em um clássico contra o Botafogo e na última rodada, contra o Athletico, em jogo que já não valia nada para o Mengão.

Não apenas boas estatísticas, o time teve atuações de gala, como nas vitórias contra o Grêmio e o algoz Cruzeiro, em pleno Mineirão, ambas por 2×0. Apesar dos resultados, o contrato não foi renovado, muito por causa do clima político no clube, que vivia uma troca de gestão. A segunda passagem de Dorival Júnior no Flamengo se encerrou antes da nova temporada começar.

2022

Como em 2018, após queda de rendimento do time, cotado para brigar por campeonatos, o técnico Paulo Sousa não resistiu e foi demitido. Dorival chegou nos mesmos moldes de quatro anos atrás, com contrato até o final do ano. A diferença é que a equipe, apesar de atuações ruins, seguia viva na Libertadores e Copa do Brasil.

Assim como na passagem anterior, Dorival não levou muito tempo para acertar o time. Em sua reestreia, o Flamengo se encontrava na décima quarta posição na tabela do Brasileirão, oscilando muito. Hoje a equipe está em segundo, ainda sonhando com o título da competição. A evolução, mais uma vez, foi inegável.

Além disso, desta vez o treinador enfrentou de cara grandes desafios, como jogos eliminatórios na Copa do Brasil contra os fortes Atlético Mineiro e Athletico Paranaense, obtendo sucesso em ambos. Na Libertadores também mostrou força ao despachar o Corinthians com duas vitórias tranquilas. Dorival devolveu a confiança ao time, que segue brigando pelas competições.

2018 x 2022

Em ambas as passagens de Dorival Júnior no Flamengo ele pegou um time em queda e conseguiu em pouco tempo acertar o esquema de jogo e fazer com que a equipe voltasse a apresentar um bom futebol, com resultados que comprovam a melhora. Porém há uma diferença importante a ser levada em consideração.

Entrosamento

O time de 2018 era formado por um elenco em formação. O Flamengo estava recém de volta ao panteão dos clubes brasileiros que brigam forte em todas as competições. Muitos jogadores haviam acabado de chegar e estavam buscando seu espaço. Em 2022, Gabi, Arrascaeta e David Luiz, por exemplo, já eram ídolos, vindos de anos vitoriosos e recheados de títulos.

Nesse aspecto, Dorival tem em mãos atualmente uma equipe que já conhece o caminho das vitórias e seu trabalho foi reorganizar o time, que já tinha um entrosamento prévio, porém que estava pecando em voltar a brilhar. Em 2018 o desafio era criar uma constância em uma equipe que ainda era um enigma.

Isso não diminui o mérito do treinador na atual passagem, já que ele inovou ao colocar Pedro e Gabi para jogarem juntos, por exemplo. A formação tida como impossível por seus antecessores deu muito certo e o Flamengo voltou a ser uma máquina de gols, escalando para o topo da tabela do Brasileirão e eliminando adversários no mata-mata com impiedade.

Futuro

A passagem atual de Dorival Júnior no Flamengo caminha para ser mais bem sucedida do que a anterior. O time briga por três títulos e voltou a ser um dos mais temidos do país após um limbo de más atuações. Mais uma vez, o treinador mostrou sua capacidade e força. Sem as questões políticas que custaram seu cargo no passado, esse trabalho tem tudo para ser mais duradouro.