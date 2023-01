O Borussia Dortmund quebrou a sequência de duas derrotas ao vencer o Augsburg por 4 a 3 neste domingo, no Signal Iduna Park, pela 16ª rodada do Campeonato Alemão, a primeira da retomada após a pausa para a Copa do Mundo. Após um duelo muito equilibrado, o time da casa não ficou atrás do placar em nenhum momento e conseguiu confirmar o triunfo com Reyna, aos 33 minutos da etapa complementar.

A vitória colocou o Dortmund novamente no páreo para brigar pelas competições europeias. Agora, tem 28 pontos, na sexta posição, atrás apenas de Bayern de Munique (35), Frankfurt (30), Union Berlin (30), Freiburg (30) e RB Leipzig (29).

O Augsburg, por sua vez, conheceu o seu oitavo tropeço consecutivo. A última vitória foi no dia 02 de outubro, quando bateu o Schalke 04 por 3 a 2. É o 15º colocado, com 15 pontos.

O jogo começou eletrizante, com ambas as equipes buscando o gol. O Dortmund foi mais eficaz e abriu o placar aos 29 minutos. Bellingham, jogador da seleção da Inglaterra, passou como quis pela defesa adversário e, da entrada da área, fez um golaço.

O Augsburg empatou ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, com Arne Maier, após receber livre dentro da área. A porteira abriu. Aos 42, Raphael Guerreiro cobrou falta na cabeça de Nico Schlotterbeck, que testou bonito para fazer 2 a 1. A resposta foi aos 46. Demirovic mandou por cobertura, sem chance para Gregor Kobel: 2 a 2.

No segundo tempo, os times voltaram mais cautelosos, mas o Dortmund continuou dominando. Aos 30 minutos, Bynoe-Gittens invadiu a área e mandou no canto direito do goleiro. O Augsburg continuou correndo atrás do prejuízo e empatou, aos 32, com Coline, que aproveitou a sobra para fazer 3 a 3.

Mas o Dortmund não desistiu e o gol da vitória saiu aos 33. Reyna arriscou de fora da área e fez um golaço. Em vantagem pela quarta vez na partida, o time da casa recuou e conseguiu confirmar três pontos importantes na tabela de classificação.

BAYER VENCE

Fora de casa, no estádio Borussia-Park, o Bayer Leverkusen não encontrou a menor dificuldade para vencer o Borussia Mönchengladbach por 3 a 1, resultado que o levou para o nono lugar, com 21 pontos. O rival ficou em oitavo, com 22. Os gols foram marcados por Bakker, Adli e Amiri. Stindl diminuiu.