Em situação difícil nestes playoffs da NBA, o Golden State Warriors terá um desfalque importante para o terceiro jogo do confronto com o Sacramento Kings, na quinta-feira. O ala-pivô Draymond Green foi suspenso por um jogo por ter dado um pisão no peito de Domantas Sabonis na segunda partida da série melhor de sete jogos, na segunda.

Green foi punido por ter surpreendido jogadores e torcedores ao acertar um pisão no peito de Sabonis, quando o jogador dos Kings estava no chão após uma queda. O atleta dos Warriors foi expulso de quadra e não pôde ajudar sua equipe na reta final da partida. O time de São Francisco acabou perdendo e agora os Kings lideram a série por 2 a 0.

“A suspensão foi baseada, em parte, no histórico de Green de atitudes antidesportivas”, disse Joe Dumars, vice-presidente executivo da NBA e chefe de operações. A direção dos Kings afirmou que Sabonis se tornou dúvida para o mesmo jogo por conta de uma suspeita de lesão no peito.

Green, que escapou de uma multa alta, é conhecido pelas explosões emocionais em quadra e até mesmo durante os treinos dos Warriors. O jogador de 33 anos costuma contestar as marcações dos juízes, discutir com adversários e até brigar com companheiros de equipe.

Em 147 jogos de playoffs em sua carreira, ele já cometeu seis faltas flagrantes e 27 faltas técnicas. Na temporada passada, também foi expulso de quadra durante um jogo de playoffs, contra o Memphis Grizzlies. Em 2016, ele foi suspenso de um decisivo jogo cinco contra o Cleveland Cavaliers, então liderado por LeBron James, nas finais da NBA.

A baixa poderá complicar a situação dos Warriors neste duelo de primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste. Se perder mais uma, o time da Califórnia ficará a apenas uma derrota da eliminação, apesar de ser o atual campeão da NBA. Trata-se da primeira vez na chamada Era Stephen Curry que os Warriors estão em desvantagem de duas derrotas num confronto de playoffs.