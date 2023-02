Charles Leclerc foi o piloto mais rápido na manhã do último dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein neste sábado. O piloto da Ferrari ditou o ritmo e ficou à frente de George Russell, da Mercedes. O tempo de referência do monegasco foi de 1min31s024 com composto macio de pneus C4, a marca mais rápida desses três dias de treinos da semana. Piloto reserva da Aston Martin, o brasileiro Felipe Drugovich esteve na pista e se destacou com o terceiro melhor tempo da etapa.

Neste sábado, Drugovich retornou ao cockpit da Aston Martin para substituir Lance Stroll, que sofreu um acidente de bicicleta e ainda não foi confirmado para a primeira etapa da temporada na próxima semana. O brasileiro completou o top 3 desta manhã, com tempo de 1min32s075 após 77 voltas. Ele dividiu as atividades com Fernando Alonso, que havia marcado presença no top 3 geral durante os dois primeiros dias. O atual campeão da Fórmula 2 correu com pneus C5.

Com composto C5, Russell e a Mercedes mostraram recuperação e atingiram o segundo melhor tempo, cerca de quatro décimos atrás de Leclerc. Sergio Perez e a atual campeã Red Bull foram os quartos na cronometragem. Com composto C3 no RB19, Perez fez tempo de 1min32s459.

O mexicano ficou na frente de Pierre Gasly, da Alpine, Alexander Albon, da Williams, Nico Hulkenberg, da Haas, Oscar Piastri, da McLaren, Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, e Nyck De Vries, da AlphaTauri.

Para a sessão da tarde em Sakhir, a maioria dos pilotos será substituída, provavelmente com exceção de Pérez, Albon e Bottas. Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Lando Norris, Alonso, Esteban Ocon, Kevin Magnussen e Yuki Tsunoda deverão vir para a pista.