Fernandinho (Crédito: Franklin de Freitas)

Os paranaenses Fernandinho e Rafinha dividem o topo do ranking de jogadores com mais títulos entre os 20 clubes do Campeonato Brasileiro. O site Goal divulgou a lista com o jogador de cada elenco com mais troféus na carreira, considerando todas as competições.

Jogadores com mais títulos por cada clube da primeira divisão nacional (Crédito: Divulgação/Twitter/@goalbr)

Pelo Athletico Paranaense, o líder em títulos é o volante Fernandinho, 37 anos, nascido em Londrina e com 30 troféus no currículo. O jogador foi revelado na base do PSTC, que tinha sede em Londrina naquela época, e terminou a fase de formação no Furacão. Conquistou títulos pelo clube paranaense, pelo Manchester City (Inglaterra), pelo Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e pela seleção brasileira.

FERNANDINHO

Principais títulos

1 Copa América

1 Mundial Sub-20

1 Liga Europa

5 Premier League

1 Supercopa da Inglaterra

1 FA Cup

6 League Cup

6 Liga Ucraniana

4 Taça da Ucrânia

4 Supertaça da Ucrânia

Rafinha, 37 anos, é outro que nasceu em Londrina e foi revelado pelo mesmo PSTC. Terminou a fase de formação no Coritiba. Brilhou pelo clube paranaense e, em seguida, fez sua história atuando por Schalke 04, Genoa, Bayern Munich, Flamengo, Olympiacos e Grêmio. Hoje está no São Paulo e é o jogador do elenco com mais títulos, com 30.

RAFINHA

Principais títulos

1 Liga dos Campeões

1 Libertadores

1 Recopa Sul-Americana

1 Mundial de Clubes

1 Supercopa Européia

1 Recopa Sul-Americana

7 Bundesliga

4 Copa da Alemanha

3 Supercopa da Alemanha

2 Brasileirão

1 Supercopa do Brasil

1 Liga Grega

O jogador do Coritiba com mais títulos é o zagueiro chileno Kuscevic, 26 anos, que foi bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras e também acumulou sete troféus em competições chilenas com o Universidad Católica.