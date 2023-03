EC São Bernardo e Grêmio Prudente seguem com 100% de aproveitamento na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3. Nesta quarta-feira à noite, eles voltaram a vencer pela segunda rodada, que teve ainda vitórias de Desportivo Brasil e Capivariano.

O EC São Bernardo assumiu a liderança do Grupo 2, ao vencer o Marília por 2 a 1 em pleno Estádio Bento de Abreu, na cidade de Marília. Com isso, chegou aos seis pontos, contra três do seu adversário. No mesmo grupo, em casa, o Capivariano fez 4 a 1 na Matonense, chegando aos três pontos, na terceira posição, acima apenas do time de Matão, que ainda não pontuou.

O Grêmio Prudente é outro time com 100% de aproveitamento, porque bateu o União Suzano por 3 a 1, no Estádio Paulo Constantino. O Prudente lidera o Grupo 3, com seis pontos, contra três de Desportivo Brasil e São José. O União Suzano tem zero. O Desportivo Brasil, inclusive, venceu o São José, por 2 a 1, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

A terceira rodada será realizada no final de semana. Nesta segunda fase os oito times foram divididos em dois grupos de quatro, com eles se enfrentando dentro de cada grupo com jogos de ida e volta – seis rodadas. Os dois melhores vão às semifinais e seguem brigando para chegar à final, que dará direito ao acesso para o Paulista A2 em 2024.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 2ª RODADA:

Capivariano 4 x 1 Matonense

São José 1 x 2 Desportivo Brasil

Marília 1 x 2 EC São Bernardo

Grêmio Prudente 3 x 1 União Suzano