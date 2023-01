Tudo aconteceu bem rápido nesta quinta-feira. Pela manhã, a diretoria da Ferroviária demitiu o técnico Vinícius Munhoz e, no fim da tarde, já confirmou o acerto com Elano Blumer, que fará sua estreia justamente diante do Santos, onde brilhou como jogador, sábado, na Vila Belmiro. Esta é a primeira troca de comando no Campeonato Paulista.

Munhoz caiu um dia após a derrota por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Esta foi a segunda derrota consecutiva do time de Araraquara, que no fim de semana tinha perdido, em casa, para o Santo André, por 2 a 1. Com só três pontos está na terceira posição do Grupo C.

A direção do clube, antes de Elano, abriu negociações com Argel Fucks, porém, não chegou a um acordo financeiro. Elano, de 41 anos, foi jogador de vários clubes como do Santos e atuou na seleção brasileira.

Ainda é inexperiente como técnico, mas já comandou o próprio time de Araraquara entre 2021 e o início de 2022. Em 39 partidas ele conquistou 18 vitórias, mas deixou a equipe para assinar com o Náutico. Em Recife foram apenas nove partidas e uma única vitória. O time acabou rebaixado em 2022 da Série B para a Série C.

MAIS TROCAS

NA série A2 do Paulista, o Noroeste liberou Luiz Carlos Martins, o “Rei do Acesso”, após mais de três anos de trabalho, para contratar Moisés Egert. Na Série A3, a Matonense dispensou Fahel Júnior e ainda não tem um substituto. Espera contar com o próprio Luiz Carlos Martins a partir da próxima semana.