Depois do título do Campeonato Paulista A2, a Ponte Preta chegou motivada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, com clima pesado por conta da saída do técnico Hélio dos Anjos, o início foi ruim, com duas derrotas. Em entrevistas, jogadores adotaram o mesmo discurso e pediram rápida reação do time.

“Estamos muito aquém do que podemos apresentar, com linhas espaçadas e tomando gols que não podemos sofrer. Contra o Criciúma foi uma bola longa e o outro em uma virada de jogo”, disse o lateral-esquerdo Artur.

Destaque do elenco, o meia Elvis pediu para o grupo não procurar culpados e pensar na equipe. “A Ponte Preta é maior do que tudo e todos. Ninguém está aqui para dar desculpas. Não jogamos bem e precisamos reagir. Temos que pensar na Ponte Preta em não em nomes.”

O discurso foi seguido pelo atacante Pablo Dyego, que falou em sinal de alerta ligado e pediu reação no próximo jogo contra a Chapecoense. “Precisamos corrigir os erros para começar a pontuar. Futebol é resultado e precisamos buscá-lo contra a Chapecoense.”

Felipe Moreira será mantido no cargo de forma interina e vive expectativa de contar com o retorno de três jogadores. O zagueiro Fábio Sanches e os volantes Léo Naldi e Ramon Carvalho se recuperam de lesões mas devem iniciar transição física e serão reavaliados.

A Ponte Preta perdeu para o Vitória, por 3 a 0, e para o Criciúma, na última sexta-feira, por 2 a 1. O próximo jogo, diante da Chapecoense, será realizado no sábado, às 17h, na Arena Condá, em Chapecó (SC).