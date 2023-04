Os torcedores do Tottenham que viajaram para Newcastle e presenciaram a goleada por 6 a 1 sofrida no St. James Park, no último domingo, irão receber o reembolso do valor pago pelos ingressos. A medida foi uma ideia dos próprios jogadores, conforme revelado em nota de autoria atribuída ao elenco e divulgada nas redes sociais do clube londrino.

“Como time, nós entendemos a frustração e a raiva de vocês. Não foi bom o suficiente. Nós sabemos que palavras nunca são o suficiente em situações como esta, mas acreditem, uma derrota como essa nos machuca. Nós apreciamos seu suporte, dentro e fora de casa. Com isso em mente, gostaríamos de reembolsar os torcedores com o custo dos ingressos para a partida”, diz o texto.

“Nós sabemos que isso não muda o que aconteceu no domingo e nós daremos tudo de nós para fazer tudo certo contra o Manchester United na quinta-feira, quando, mais uma vez, o apoio de vocês significará tudo para nós. Juntos, e apenas juntos, podemos levar as coisas adiante”, completa.

A partida de domingo, válida pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, foi de grande decepção para a torcida do Tottenham desde o início da partida. Dos seis gols sofridos, cinco foram marcados nos primeiros 21 minutos de bola rolando. Cristian Stellini, que vinha comandando a equipe de forma interina desde a demissão de Antonio Conte, não suportou a pressão e foi demitido.

Na próxima quinta-feira, o time londrino irá enfrentar o Manchester United, na próxima quinta-feira, sob o comando do ex-meio-campista Ryan Mason, que já foi treinador interino em 2021, após a saída de José Mourinho. Mason tem apenas 31 anos e se aposentou dos gramados por causa dos riscos associados a uma lesão que sofreu no crânio.

O Tottenham é o quinto colocado do Inglês, com 53 pontos, e ainda tem chances de conseguir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. O duelo com o United, aliás, é decisivo, já que o adversário ocupa a quarta colocação, com 59 pontos.