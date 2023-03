Uma notícia animou o ambiente da Ponte Preta e gerou expectativa para o primeiro jogo diante do Comercial, pelas quartas de final do Campeonato Paulista A2. Isso porque o meia Elvis, um dos principais nomes do elenco, foi liberado pelo departamento médico e retornou aos treinamentos nesta semana.

Fora da Ponte Preta há cerca de um mês, Elvis está totalmente recuperado de uma lesão na coxa esquerda. Agora, depende apenas de sua evolução física para ser relacionado ou não para o duelo decisivo. Apesar da expectativa, o técnico Hélio dos Anjos já mostrou que terá cautela no retorno do jogador para não correr riscos de perdê-lo novamente.

Elvis chegou à Ponte Preta em 2022, quando fez 15 jogos, três gols e uma assistência. Nesta temporada, com apenas dez jogos, já superou as duas marcas: fez quatro gols e deu seis assistências. O lateral-direito Mailton e o volante Ramon Carvalho são outros jogadores que estão recuperados de lesão e vêm sendo observados.

O primeiro duelo com o Comercial será realizado no sábado, às 16h, no Estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP). O jogo de volta está marcado para terça-feira, às 19h, no Moisés Lucarelli.

Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. No confronto na primeira fase, pela 14ª rodada, os times empataram por 1 a 1. A Ponte Preta jogou com time reserva, pois já estava garantida na liderança.