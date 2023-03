Rubens Barrichello inicia a defesa do título neste fim de semana, em Goiânia (Crédito: Divulgação/Marcelo Machado de Melo/Stock Car)

A Stock Car Pro Series abre oficialmente o 45º campeonato da sua história neste domingo (02/04) no circuito misto do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), um dos palcos mais tradicionais do esporte a motor nacional. A principal categoria do automobilismo na América Latina dará início à temporada 2023 com várias novidades, como a introdução dos novos pneus Hankook, estreias e diversas trocas de equipes e pilotos.

Para 2023, metade do grid formou novas parcerias, com os pilotos formando alianças inéditas com as equipes. Nessa composição, destaca-se o retorno de Felipe Fraga, campeão de 2016 que agora integra a equipe Blau Motorsport. O pentacampeão Cacá Bueno também estará a serviço de um novo time, deixando a Crown para se aliar à KTF Sports na tentativa de um novo título. Ao todo, a Stock contará com sete campeões no grid (veja abaixo) que, na soma, conquistaram 16 campeonatos – incluindo todos os disputados nos últimos doze anos.

Quatro ex-pilotos de Fórmula 1 estarão no grid: Rubens Barrichello, Felipe Massa, Nelsinho Piquet e Ricardo Zonta. Vencedor do título de 2022, Barrichello chega com uma grande novidade: formará, com Dudu Barrichello, a primeira dupla de pai e filho da história da categoria. Eles competirão pela mesma equipe, a Mobil Ale Full Time, time liderado por Maurício Ferreira.

Programação e transmissão — O cronograma das atividades de pista do evento do fim de semana contará também com a etapa de abertura da Turismo Nacional. Os trabalhos começam com mais intensidade na sexta-feira, quando as duas categorias farão treinos livres e a TN definirá a ordem de largada de suas provas.

O sábado contará com corridas da Turismo Nacional, além do classificatório da Stock Car. As categorias encerram a jornada no domingo, com a Stock abrindo a temporada ao realizar as duas largadas da primeira etapa e a Turismo Nacional também realizando duas provas, completando um dia repleto de velocidade.

A Stock Car Pro Series conta com transmissão ao vivo da Band, SporTV, BandSports, Twitch da Tribo do Gaules, Motorsport.tv, Portal High Speed Channel e a plataforma YouCast (para 100% dos clientes Americanet), além dos canais oficiais da categoria no YouTube, Facebook, TikTok. Já a Turismo Nacional será transmitida, além do YouTube oficial da categoria, também pela Tribo do Gaules, em mais uma novidade para a categoria em 2023.

Campeões no grid

Piloto / Equipe / Títulos conquistados

Cacá Bueno, KTF Sports (pentacampeão): 2006, 2007, 2009, 2011 e 2012

Daniel Serra, Eurofarma RC (tricampeão): 2017, 2018, 2019

Ricardo Maurício, Eurofarma RC (tricampeão): 2008, 2013, 2020

Rubens Barrichello, Mobil Ale Full Time (bicampeão): 2014, 2022

Marcos Gomes, Cavaleiro Sports (campeão): 2015

Felipe Fraga, Blau Motorsport (campeão): 2016

Gabriel Casagrande, A.Mattheis Vogel Motrosport (campeão): 2021

Os ex-Fórmula 1

Piloto / Equipe

Rubens Barrichello, Mobil Ale Full Time

Felipe Massa. Lubrax Podium

Nelson Piquet Jr., Crown Racing/TMG

Ricardo Zonta, RCM Motorsport

Grid Completo

Equipe / Pilotos / Carro

A.Mattheis Vogel: Gabriel Casagrande e Lucas Foresti (Chevrolet Cruze)

Blau Motorsport: Felipe Fraga e Allam Khodair (Chevrolet Cruze)

Cavaleiro Sports: Marcos Gomes e Denis Navarro (Chevrolet Cruze)

Crown Racing/TMG – Nelsinho Piquet e Enzo Elias (Toyota Corolla)

Eurofarma RC: Daniel Serra e Ricardo Maurício (Chevrolet Cruze)

Full Time Sports: Matías Rossi e Gianluca Petecof (Toyota Corolla)

Mobil Ale Full Time: Rubens Barrichello e Dudu Barrichello (Toyota Corolla)

Full Time Bassani: Tony Kanaan (Toyota Corolla)

Hot Car Competições: Gaetano Di Mauro e Lucas Kohl (Chevrolet Cruze)

Ipiranga Racing: Cesar Ramos e Thiago Camilo (Toyota Corolla)

KTF Sports: Cacá Bueno, Rodrigo Baptista (Chevrolet Cruze)

KTF Racing: Felipe Baptista e Guilherme Salas (Chevrolet Cruze)

Lubrax Podium: Felipe Massa e Julio Campos (Chevrolet Cruze)

RCM Motorsport: Ricardo Zonta e Bruno Baptista (Toyota Corolla)

Pole Motorsport: Átila Abreu e Rafael Suzuki (Chevrolet Cruze)

Scuderia Chiarelli: Sergio Jimenez (Toyota Corolla)

Programação do fim de semana

Sexta-feira, 31 de março

08h30 – Turismo Nacional – Shakedown

09h00 – Stock Car Pro Series – Shakedown

09h30 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

10h45 – Turismo Nacional – Treino Livre 1

13h00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

14h15 – Turismo Nacional – Treino Livre 2

16h30 – Turismo Nacional – Classificação (1º Grupo)

16h50 – Turismo Nacional – Classificação (2º Grupo)

Sábado, 1º de abril

09h55 – Turismo Nacional – Corrida 1 (15 minutos + 1 volta)

10h20 – Turismo Nacional – Corrida 2 (15 minutos + 1 volta)

12h35 – Stock Car Pro Series – Shakedown

13h00 – Stock Car Pro Series – Classificação

14h30 – Turismo Nacional – Corrida 3 (15 minutos + 1 volta)

14h55 – Turismo Nacional – Corrida 4 (15 minutos + 1 volta)

Domingo, 2 de abril

08h55 – Turismo Nacional – Corrida 5 (20 minutos + 1 volta)

09h50 – Visitação aos Boxes (60 minutos)

11h40 – Stock Car Pro Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

12h20 – Stock Car Pro Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

13h50 – Turismo Nacional – Corrida 6 (20 minutos + 1 volta)