Em situações semelhantes no Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino e Santo André se enfrentam neste sábado, às 20h, no estádio Nabi Abi Chedid, pela quinta rodada. Ambos os times vivem bons momentos e estão brigando, ao menos até o momento, pela classificação às fases finais.

O Red Bull Bragantino é o líder do Grupo A, com sete pontos, na frente de Botafogo (cinco), Santos (cinco) e Inter de Limeira (quatro). Na última rodada, venceu a Ferroviária por 2 a 0, recuperando-se rapidamente do revés diante da Portuguesa, por 3 a 0.

O Santo André, por outro lado, é o segundo colocado do Grupo D, com sete pontos, um atrás do líder Palmeiras. O São Bernardo tem cinco, enquanto a Portuguesa soma quatro. O time do ABC Paulista vem de um empate por 1 a 1 com o Botafogo.

O técnico Pedro Caixinha segue sem conseguir trabalhar com o elenco completo no Bragantino. O treinador tem uma lista extensa de jogadores lesionados e também não poderá contar com o zagueiro Luan Patrick, que foi expulso diante da Ferroviária. Com isso, Natan, que retorna após cumprir suspensão, voltará a formar dupla defensiva com Léo Realpe.

Os jogadores que encontram-se lesionados são Léo Ortiz (recupera-se de cirurgia no joelho), Helinho (lesão no ligamento do joelho esquerdo), Kawê (lesão no ombro), Eric Ramires (lesão na coxa direita), Lucas Evangelista (torção no tornozelo direito) e Talisson (entorse no tornozelo).

“A ideia é que todo o elenco esteja preparado para ser titular. Aqui não há titulares e nem reservas. Há um conjunto de jogadores, nos quais nós acreditamos e confiamos muito. Todos eles trabalham muito bem e têm muito potencial. Todos têm que estar preparados para serem titulares”, disse o treinador.

Do outro lado, o técnico Vinícius Bergantin deve escalar o mesmo time que empatou com o Botafogo, já que não tem ninguém suspenso por cartão. O único desfalque segue sendo o goleiro Filipe Costa, lesionado.

“Vai ser um jogo importante diante de uma equipe muito qualificada. Estamos vindo bem no campeonato e fazendo bons jogos. Temos tudo para fazer um grande jogo lá e somar pontos”, disse Gerson Magrão, um dos líderes do time do ABC.