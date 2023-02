Ainda em busca da primeira vitória sob o comando do técnico Elano Blumer, a Ferroviária enfrenta o Botafogo no sábado, às 18h30, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O time de Ribeirão Preto também não vive o seu melhor momento na temporada.

A Ferroviária entra na rodada na zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos. Foram sete jogos, com uma vitória, um empate e cinco derrotas. Na última rodada, acabou goleado por 4 a 1 pelo Mirassol.

O Botafogo, por sua vez, vem de duas derrotas seguidas, sendo a última em casa para o Ituano por 3 a 1. O time de Ribeirão Preto é o lanterna do Grupo D, com oito pontos, atrás de Red Bull Bragantino (13), Inter de Limeira (10) e Santos (9).

O técnico Elano tem dois reforços para a partida. Após cumprirem suspensão automática, o lateral Bernardo e o volante Pablo Gabriel estão de volta. No entanto, apenas o segundo deve iniciar entre os titulares, até pela falta que fez frente ao Mirassol.

Elano prometeu ainda mudar o sistema defensivo para tentar deixar de ser o time mais vazado no campeonato. Foram 13 gols sofridos. Além da zaga, o treinador deve colocar Thonny Anderson no meio de campo, visando dar mais qualidade ao elenco. No meio ainda fica a dúvida entre Thomaz e Tailson.

“Estamos treinando algumas variações, questões táticas que a gente trabalha para executar. Independentemente do esquema, nós temos que entender, e isso eu disse aos jogadores, precisamos melhorar como equipe. Temos que recuperar o psicológico dos atletas e reagir o quanto antes”, disse Elano.

Sem suspensos, Paulo Baier mudará o Botafogo apenas por opção técnica. Com o time em baixa, o treinador deverá fazer novos testes para voltar a brigar pela classificação. Uma das alterações acontecerá no gol. Matheus Albino deixou o jogo com o Ituano lesionado e, por isso, dará lugar a Rafael Pascoal.

Paulo Baier deverá também abrir mão do esquema com três zagueiros, já que vai encarar o time mais vazado do torneio. O intuito é povoar o meio de campo para dar mais apoio ao ataque. “O Botafogo tem um grupo sensacional. Futebol é assim, você perdendo, você ganhando, no outro dia já tem que trabalhar. Vamos encarar a Ferroviária e buscar a vitória”, afirmou Paulo Baier.