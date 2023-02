Brigando pelas primeiras posições do Campeonato Carioca, o Botafogo volta a campo neste domingo, às 16h, quando enfrenta o Boavista, pela sétima rodada. A partida, como vem ocorrendo várias vezes nesta edição, não será realizada no Rio e, sim, em Brasília, no estádio Mané Garrincha.

Há quatro jogos sem perder, sendo três vitórias, o Botafogo tem dez pontos e aparece na terceira colocação, atrás de Flamengo, com 14, e Volta Redonda, com 13. O time alvinegro, porém, tem um jogo a menos, pois o clássico com o Vasco, pela terceira rodada, foi adiado.

O Boavista segue em momento complicado, sendo o único time que ainda não venceu. Com dois empates e quatro derrotas, soma apenas dois pontos e está na lanterna, única posição punida com o rebaixamento.

No empate sem gols com o Nova Iguaçu, o técnico Luís Castro rodou novamente o time e utilizou os reservas. A tendência é que agora os titulares voltem e a escalação seja mais parecida com a que venceu o clássico diante do Fluminense. Um destaque do último jogo, porém, foi o atacante Carlos Alberto, que deu boa dinâmica ao time antes de ser substituído por lesão. Se tiver condições, pode ganhar chance.

“É normal que neste período tenhamos oscilações. Não damos mais atenção a este ou aquele jogo. Na pré-temporada, estou preocupado em dar minutos a todos os jogadores. Depois disso, sim, espero que eles venham a ser mais regulares”, explicou Castro.

Apesar da derrota por 1 a 0 para o Flamengo, o técnico Leandrão gostou do Boavista, ainda mais porque o adversário rubro-negro entrou com os titulares em seu último teste antes do Mundial Interclubes. Como o lateral-direito Jairo e o próprio treinador, únicos pendurados, não levaram cartão amarelo, não há desfalques por suspensão.