Em busca do tetracampeonato do Campeonato Mineiro, o Atlético enfrenta o América neste sábado, às 16h30, na Arena Independência, pela partida de ida da decisão. O clube alvinegro pode repetir o feito das décadas de 70 e 80, quando venceu o Estadual seis vezes seguidas. Donos da melhor campanha, os atleticanos entram nesta disputa com vantagem de empate no saldo agregado. O jogo de volta será disputado no Mineirão no outro sábado, dia 8 de abril.

O Atlético foi o último time a vencer o Campeonato Mineiro quatro vezes consecutivas, o que aconteceu entre os anos de 1978 e 1981. Na ocasião, venceu ainda em 1982 e 1983, sendo hexacampeão. O alvinegro é o maior vencedor estadual, com 47 conquistas, contra 38 do rival Cruzeiro. O América venceu 16 vezes, sendo a última em 2016. Em 2021, chegou à final, mas perdeu o título para o próprio Atlético.

Para chegar à decisão, o América despachou o Cruzeiro com duas vitórias (2 a 0 e 2 a 1). Já o Atlético avançou por ter feito a melhor campanha da primeira fase, já que perdeu para o Athletic por 1 a 0, fora de casa, em São João del Rei, e venceu, na volta, pelo mesmo placar.

Do lado do América, a principal dúvida está na lateral-esquerda. O técnico Vagner Mancini pode apostar na experiência de Danilo Avelar, até para usar uma formação com três zagueiros quando necessário, ou apostar em Nicolás ou Marlon.

A formação do ataque também é muito discutida. Vagner Mancini chegou a fazer vários testes, mas a expectativa é que continue com o trio que eliminou o Cruzeiro, formado por Matheusinho, Felipe Azevedo e Aloísio, o Boi Bandido. “Sabemos que no futebol tudo pode acontecer. O esporte futebol é assim. Vamos entrar para fazer mais um belo jogo. Eu tenho certeza que o grupo sabe da importância que tem. Não queremos cair em nenhuma armadilha e esperamos levar o América ao tão sonhado objetivo”, disse o técnico americano.

No Atlético, Eduardo Coudet ainda tenta achar a melhor escalação com tantas boas opções. O intuito é que o time seja o mesmo que passou pelo Athletic, com algumas dúvidas no meio de campo, já que Pavón e Edenílson podem aparecer entre os titulares. Os principais nomes, no entanto, seguem sendo Hulk e Paulinho, uma das duplas de ataque mais badaladas do futebol brasileiro. O camisa 7, inclusive, foi decisivo na classificação do Atlético à final estadual.

“Nosso grupo é extremamente qualificado, mas é importante que o torcedor entenda que ele é reduzido. É um elenco muito curto para as competições que temos. Teremos praticamente 18 jogos em dois meses. É a realidade do clube e isso precisa ser falado. Por mais que o torcedor não goste de ouvir, eu tenho a obrigação de falar a verdade. É importante que se saiba que, para que a gente tenha esses jogadores que permanecem, temos que fazer algumas opções”, disse o treinador à Rádio Itatiaia, lembrando que o Atlético tem um compromisso pela Copa Libertadores entre as finais estaduais. O Atlético vai estrear na fase de grupos diante do Libertad, do Paraguai, na próxima quinta-feira, dia 6, às 19h, em Belo Horizonte (MG).