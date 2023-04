Na modesta 11ª colocação do Campeonato Inglês, o Chelsea anunciou neste domingo a demissão do técnico Graham Potter. O estopim foi a derrota para o Aston Villa, por 2 a 0, em pleno Stamford Bridge.

“Em nome de todos no clube, queremos agradecer sinceramente a Graham por sua contribuição ao Chelsea. Temos o mais alto grau de respeito por Graham como treinador e como pessoa. Ele sempre se comportou com profissionalismo e integridade e estamos todos desapontados com este resultado”, diz a nota emitida pelo Chelsea.

Graham Potter chegou para substituir Thomas Tuchel, que levou o clube ao título da Liga dos Campeões. A missão não era das mais fáceis, até porque havia deixado o Aston Villa para assumir o gigante londrino.

No entanto, o primeiro grande desafio da carreira de Graham Potter não foi dos melhores. O treinador comandou o clube em 31 partidas, com 12 vitórias, oito empates e 11 derrotas. Apesar do Chelsea estar nas quartas de final da Liga dos Campeões, ocupa apenas o 11º lugar do Campeonato Inglês.

Enquanto não anuncia o nome do seu novo treinador, o Chelsea terá o auxiliar Bruno Saltos à frente da equipe. Dentre os mais cotados estão: Julian Nagelsmann, ex-Bayern de Munique, Luis Henrique, ex-seleção espanhol, e Mauricio Pochettino, ex-PSG.