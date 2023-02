Em fase final de recuperação de uma cirurgia no ombro esquerdo sofrida em novembro, a nadadora Ana Marcela Cunha, atual campeã olímpica de águas abertas, está liberada pelos médicos para retomar os treinamentos na água. A atleta já está de olho nos objetivos para este ano, entre eles o de garantir a vaga para os Jogos de Paris, em 2024.

“Está tudo correndo super bem, além do que os médicos esperavam. Sigo numa forte rotina de fisioterapia no dia a dia, descansando e cumprindo tudo o que foi determinado. Desde a semana passada, estou liberada para voltar a nadar, sem excessos. Estou muito feliz em ter antecipado esta volta aos treinamentos aos poucos”, disse Ana Marcela.

Com o retorno do contato com a água, ela já dá a largada para o planejamento de competições. A principal delas será o Mundial de Esportes Aquáticos em Fukuoka, no Japão, em julho, na disputa da prova de maratona aquática 10 km, que faz parte do programa olímpico. “Esta é nossa meta principal neste ano, pois as três primeiras colocadas já asseguram a vaga em Paris. Será a primeira seletiva e vamos trabalhar firme nesse sentido”, afirmou Ana Marcela.

Outra competição importante acontecerá em outubro: os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Ouro na edição de 2019, realizada em Lima, no Peru, Ana Marcela busca o bi. “É a minha segunda meta para 2023.”