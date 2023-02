Em noite de grande exibição, o São Bernardo alcançou sua sexta vitória no Paulistão ao fazer 2 a 0 no Ituano nesta quarta-feira. Além da grande sequência, o time também confirmou matematicamente a classificação. Os dois gols foram marcados por Matheus Régis e o placar só não foi maior por conta da grande atuação do goleiro Jefferson Paulino, apesar de falha no primeiro gol. A partida atrasada da oitava rodada foi realizada no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

Com a vitória, o São Bernardo chegou aos 23 pontos. Como o Palmeiras já estava classificado, o primeiro confronto das quartas de final está definido, já que os dois primeiros de cada grupo se enfrentam, segundo o regulamento. Resta saber apenas se o confronto único será realizado em São Bernardo do Campo ou em São Paulo. Na chave, o Santo André, com 14 pontos, não tem mais chance de classificação, se juntando à Portuguesa, com seis.

Já o Ituano permanece com nove pontos, em segundo lugar do Grupo C, que ainda tem Corinthians, com 19, São Bento, com nove, e Ferroviária, com oito. A maior preocupação do time de Itu é não ser rebaixado.

O São Bernardo foi dominante no primeiro tempo e efetivo quando teve oportunidades. O placar foi aberto logo aos oito minutos, com o time sendo premiado por fazer uma marcação alta. A defesa se atrapalhou, o goleiro Jefferson Paulo, já fora da área, tocou mal e Jhony Douglas recuperou a bola. Ele deu passe rápido para Matheus Régis, que saiu na cara do gol e não desperdiçou.

O panorama não mudou com o gol e o São Bernardo ampliou aos 23 minutos, novamente com Matheus Régis. O time trocava passes no meio-campo, quando Vitinho arriscou uma bola mais longa e deixou Matheus em excelente posição, dentro da área, para fazer mais um.

O Ituano até tentou responder e teve chegada com chute de Marcelo Freitas, mas foi o São Bernardo quem quase fez outro. Nos minutos finais da primeira etapa, Matheus Régis recebeu na área e chutou cruzado para excelente defesa de Jefferson Paulino.

Na volta para o segundo tempo, o placar só não foi ampliado no começo por conta de quatro grandes defesas de Jefferson Paulino. Primeiro Chrystian deixou Felipe Marques na cara do gol, que parou no goleiro. O goleiro voltou a trabalhar ao parar chute de fora da área de Vitinho. Por fim, em jogada de escanteio, defendeu cabeçada de Rafael Vaz e, no rebote, chute de Vitinho.

Apesar da melhora com as mudanças e alguns rápidos contra-ataques, o Ituano não conseguiu criar grandes chances. Com boa vantagem, o São Bernardo parou de se arriscar e controlou bem o jogo para confirmar a vitória e classificação.

Agora, restam apenas dois jogos para cada. No próximo sábado, às 16h, o Ituano visita o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). No domingo (5), às 16h, finaliza a primeira fase contra o Santos, no Novelli Júnior.

Já o São Bernardo volta a campo no sábado, às 18h30, quando encara o São Paulo, no Morumbi. No domingo (5), às 16h, recebe o Água Santa, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 2 SÃO BERNARDO

ITUANO – Jefferson Paulino; Raí Ramos, Rafael Pereira, Bernardo Schappo e Mário Sérgio (Iury); André Luiz, Eduardo Person e Marcelo Freitas (Rafael Carvalheira); Paulo Victor (Felipe Saraiva), Yago (Gabriel Barros) e Rafael Silva (Quirino). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Hélder (Romércio), Matheus Salustiano e Rafael Vaz; Alex Reinaldo (Hugo Sanches), Jhony Douglas (Henrique Lordelo), Vitinho Mesquita, Chrystian (Kauã) e Arthur Henrique; Matheus Régis e Felipe Marques (Fernando Neto). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS – Matheus Régis, aos oito e aos 23 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Raphael Claus.

CARTÕES AMARELOS – Mário Sérgio (Ituano). Jhony Douglas (São Bernardo).

RENDA – R$ 41.730,00.

PÚBLICO – 1.783 torcedores.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).