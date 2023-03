O meia Gustavo Mantuan e o atacante Malcom fizeram uma partida para deixar saudades nos torcedores do Corinthians. Neste domingo, no estádio São Petersburgo, os ex-jogadores do clube paulista tiveram atuação de gala no triunfo do Zenit sobre o Khimki por 3 a 2, pela 19ª rodada do Campeonato Russo.

Tudo indicava que o Zenit teria uma vitória fácil neste domingo. Logo aos 19 minutos, Malcom recebeu dentro da área e só teve o trabalho de empurrar para abrir o marcador. Após sair na frente, o time da casa controlou a partida a todo o momento. A partida foi ganhar em emoção, no entanto, apenas da etapa complementar.

Aos 10 minutos, em uma rápida jogada pelo lado direito, Malcom invadiu a área e fez 2 a 0, o seu 16º gol em 19 jogos com a camisa do Zenit, onde vem tendo uma trajetória intensa. É o artilheiro do Campeonato Russo, foi homenageado por atingir a marca de 100 jogos pelo clube e vem conquistando os torcedores ao mesmo tempo que irrita os adversários. O atleta já foi vítima de racismo, violência que vem atingindo muitos brasileiros no futebol europeu.

Com 2 a 0 de vantagem, o Zenit se acomodou e viu o Khimki empatar com dois gols de Magomedov. No entanto, o dia era dos brasileiros. Nos acréscimos, Gustavo Mantuan recebeu dentro da área e mandou de cabeça para o fundo das redes.

Com a 15ª vitória no Campeonato Francês, o time de Malcom, Mantuan e dos brasileiros Robert Renna, ex-Corinthians, Rodrigão e Douglas Santos, ex-Atlético-MG, e Wendel, ex-Fluminense, chegou aos 48 pontos, na liderança isolada. O Spartak Moscou é o segundo, com 40.