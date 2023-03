Entre as semifinais do Campeonato Carioca, em que tem como adversário o arquirrival Flamengo, o Vasco volta a sua concentração para outro objetivo muito importante na temporada: a Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, às 21h30, recebe o ABC-RN, em São Januário, no Rio, pela segunda fase do torneio nacional.

]Na primeira fase, o Vasco eliminou o Trem-AP ao golear por 4 a 0, enquanto o ABC passou pelo Tuntum-MA com goleada ainda maior: 5 a 0. O clube carioca, por estar na Série A, já garantiu R$ 3,1 milhões, enquanto o clube potiguar, da Série B, embolsou R$ 2,65 milhões. A partir de agora, porém, não há mais diferença nas premiações. Quem avançar à terceira fase, garante mais R$ 2,1 milhões. Assim como na primeira fase, a vaga será decidida em confronto único. Entretanto, em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

A expectativa, mais uma vez, é de boa presença da torcida vascaína, que até o fim da tarde de quarta-feira comprou 15 mil ingressos. O apoio vem em meio à polêmica de aumento expressivo dos valores em relação ao último jogo em casa, diante do Bangu, pelo Campeonato Carioca. O ingresso mais barato (arquibancada), por exemplo, saltou de R$ 90 para R$ 150 (inteira). O ajuste foi alvo de críticas de uma das principais torcidas organizadas, que emitiu nota oficial.

O Vasco vem de derrota para o Flamengo, por 3 a 2, no primeiro jogo da semifinal Estadual, realizado na segunda-feira. O jogo de volta será no domingo, às 18h, novamente no Maracanã, mas com mando do Vasco. O time cruzmaltino, por ter a melhor campanha, tem a vantagem do empate no placar agregado e, por isso, precisa de uma vitória simples.

Apesar da importância de passar pelo Flamengo no Carioca, a palavra de ordem no Vasco é que a Copa do Brasil tem a mesma prioridade. Mesmo assim, o técnico Maurício Barbieri não descarta preservar jogadores desgastados. Entretanto, usar um time totalmente reserva está fora de cogitação.

“Acho que tem possibilidade de mudança, avaliando e vendo quem tem melhores condições. É um jogo tão importante quanto o do Flamengo. Temos que virar a chave, buscar um grande jogo e com o apoio da nossa torcida, que faz de São Januário um caldeirão. É uma classificação que a gente quer muito e vai em busca dela”, afirmou o técnico.

O ABC vem de vitória no Campeonato Potiguar, por 3 a 0, diante do Santa Cruz. O time soma três pontos, em segundo lugar no quadrangular que define os dois finalistas, atrás do América, com seis.

O time potiguar também atuou na última partida com time titular e o técnico Fernando Marchiori não deve promover muitas mudanças. A posição mais disputada é o ataque com Maycon Douglas e Paulinho Moccelin brigando para jogar ao lado de Felipe Garcia.

Marchiori admitiu a dificuldade, mas garantiu que o ABC está focado para buscar a classificação. “Estamos totalmente focados no Vasco, que é um gigante no futebol brasileiro e vai ter apoio da sua torcida. Apesar da dificuldade, vamos em busca de um resultado que nos leve à terceira fase, que será de suma importância para o clube financeiramente.”