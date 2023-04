Em meio às finais do Campeonato Carioca, diante do Flamengo, o Fluminense tenta virar a página e focar apenas na estreia da Copa Libertadores. O time tricolor enfrenta o Sporting Cristal nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Nacional de Lima, no Peru.

O Fluminense está no Grupo D. Além do Sporting Cristal, time comandado pelo brasileiro Tiago Nunes, terá pela frente o The Strongest-BOL, e o River Plate, tetracampeão do torneio.

A melhor colocação do Fluminense na Libertadores foi em 2008, quando perdeu a final, nos pênaltis, para a LDU. Esta é apenas a nona participação da equipe na competição. No ano passado, caiu na terceira fase, antes mesmo de entrar na fase de grupos. Foi eliminado para o Olimpia-PAR, nos pênaltis. Já o River Plate chegou até as oitavas de final, levando a pior diante do Vélez Sarsfield-ARG.

O técnico Fernando Diniz não escondeu a possibilidade de poupar alguns jogadores visando a final com o Flamengo, no próximo sábado no Maracanã. Como perdeu o primeiro jogo por 2 a 0, agora precisa devolver o placar para decidir o título nos pênaltis ou ganhar por três gols para ser campeão direto. Dois desfalques são certos. O meio-campo Martinelli, com uma lesão na coxa, está fora, assim como o atacante Marrony, que negocia sua transferência para o Coritiba.

A principal dúvida está no meio de campo. A expectativa é que Diniz aposte na experiência de Felipe Melo, bicampeão da Libertadores com o Palmeiras. Outra possibilidade é apostar em um esquema com três atacantes. “Esquecer o Flamengo, e focar na Libertadores. Foi a competição pela qual brigamos para estar no Brasileiro do ano passado. Estamos preparados para fazer uma grande estreia, lógico, se possível, buscar uma grande vitória”, disse o meia Paulo Henrique Ganso.

Do outro lado, Tiago Nunes deve manter a base da equipe que conquistou a classificação para a fase de grupos, destaque para os atacantes Brenner, ex-Inter, Remo e Ituano, e Yotún, que é sempre lembrado pela seleção do Peru. “Não é segredo para ninguém. O Fluminense é favorito. Temos um time competitivo, mas já tem 18 anos que não passamos das oitavas. Estamos apostando em uma equipe jovem, podemos surpreender, mas o Fluminense está um nível acima”, disse o treinador.

Curiosamente, Tiago Nunes assumiu e fez sucesso no Athletico-PR logo após a saída de Fernando Diniz em 2018. Diniz comandava o time principal e Nunes, vindo da base, assumiu o aspirantes e foi campeão paranaense com este time considerado ‘B”. Depois Nunes assumiu de forma interina o time principal do Furacão, fazendo campanha de recuperação, que rendeu ao clube a sétima posição no Campeonato Brasileiro e o título da Copa Sul-Americana. No ano seguinte, então como efetivo, ainda foi campeão da Copa do Brasil.