De volta às quadras após perder o Masters 1000 de Montecarlo, Carlos Alcaraz não teve dificuldades para vencer em sua estreia no Torneio de Barcelona, diante dos seus torcedores, nesta terça-feira. O tenista da casa venceu o português Nuno Borges por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Alcaraz havia desfalcado a chave em Montecarlo, na semana passada, por conta de uma artrite pós-traumática na mão esquerda e também devido a um desconforto muscular na coluna. Recuperado, ele estreou nesta terça sem demonstrar sinais de dores no duelo que durou apenas 64 minutos.

Nas oitavas de final, o atual número dois do mundo fará um confronto totalmente espanhol diante de Roberto Bautista Agut, que avançou nesta terça ao derrotar outro tenista da casa, Bernabe Zapata Miralles, por duplo 6/2.

Atual terceiro colocado do ranking, o norueguês Casper Ruud também estreou com vitória nesta terça, diretamente na segunda rodada. Ele superou o americano Ben Shelton por 6/2 e 7/6 (7/1). Seu adversário nas oitavas vai sair do confronto entre o italiano Francesco Passaro e o argentino Francisco Cerundolo.

Também pela segunda rodada, venceram o espanhol Alejandro Davidovich Fokina e o finlandês Emil Ruusuvuori, que vão se enfrentar nas oitavas. O tenista da casa despachou o argentino Tomas Martin Etcheverry por duplo 6/3. E Ruusuvuori surpreendeu ao eliminar o americano Frances Tiafoe por 6/4, 6/7 (3/7) e 6/4.

Já pela rodada de abertura, os veteranos espanhóis Fernando Verdasco, Albert Ramos-Vinolas e Feliciano López se despediram de forma precoce do torneio catalão. Já o argentino Diego Schwartzman e o belga David Goffin venceram seus jogos e alcançaram a segunda rodada.