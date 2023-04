Após vencer o São Paulo na estreia, o Botafogo quer manter o embalo e os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, quando visitará o Bahia, às 20 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no encerramento da segunda rodada. Será o primeiro jogo deste Brasileirão em uma noite de segunda.

Os cariocas chegam animados após a vitória sobre o São Paulo, por 2 a 1, no Rio de Janeiro. Além disso, o Botafogo vem de goleada na Copa Sul-Americana, sobre o Cesar Vallejo, na quinta-feira. No total, o time vem de quatro vitórias consecutivas, por diferentes competições. E exibe uma série de nove jogos de invencibilidade.

Por isso, a ordem é ajustar a defesa e buscar mais três pontos para seguir na parte de cima da classificação. Para tanto, o técnico português Luís Castro pretende manter a base dos últimos jogos. Em relação à vitória sobre o São Paulo, as dúvidas estão no meio-campo e no ataque: Lucas Fernandes e Tchê Tchê no meio, e Victor Sá e Luis Henrique no setor ofensivo.

O time carioca segue sem um lateral-esquerdo disponível para atuar, já que Marçal e Hugo estão vetados pelo departamento médico. O jeito é seguir improvisando o lateral-direito Rafael no setor.

Já o Bahia quer se reabilitar após estrear com derrota para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, fora. O técnico Renato Paiva trabalhou insistentemente as jogadas aéreas nos últimos dias e todo o sistema defensivo. Isso porque o desempenho não tem sido favorável, sobretudo após a chegada dos reforços para o segundo semestre.

Quanto à estreia, uma derrota para o Red Bull Bragantino, o treinador pode fazer duas mudanças. A primeira é com a entrada de Vitor Hugo no lugar de Kanu. Na frente, Chávez também não estará garantido e pode ser substituído por Matheus Bahia. No restante, o time não deverá ter mudança.