Após conquistar a Taça Guanabara, título simbólico da fase de classificação, o Fluminense inicia a disputa das semifinais do Campeonato Carioca no embalo desta sua primeira conquista na temporada. O primeiro jogo diante do Volta Redonda será disputado neste sábado, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda.

A partida de volta está prevista para 18 ou 19 de março, no Maracanã. Por ter melhor campanha, o Fluminense joga por um empate no placar agregado. Quem avançar, disputa o título com o vencedor da outra semifinal, que será disputada entre Vasco e Flamengo.

Em clara evolução, o Fluminense vem de cinco vitórias consecutivas no Estadual, coroando com o 2 a 1 diante do Flamengo, de virada, na última quarta-feira no Maracanã. Assim, terminou a Taça Guanabara em primeiro lugar com 25 pontos – oito vitórias, um empate e duas derrotas.

O Volta Redonda conquistou classificação com seis vitórias, incluindo os 2 a 1 diante do Vasco, dois empates e três derrotas, alcançando 20 pontos, em quarto lugar. Invicto nas últimas três rodadas, também avançou à segunda fase da Copa do Brasil e chega às semifinais em bom momento.

O técnico Fernando Diniz pode ter duas novidades no Fluminense, ao menos entre os relacionados. Isso porque o atacante John Kennedy, que disputou o Campeonato Paulista pela Ferroviária, retornou ao clube e já está regularizado. O lateral-esquerdo Marcelo, que foi apresentado em grande estilo na sexta-feira no Maracanã, também pode ser relacionado. Por outro lado, o treinador não poderá contar com o agora zagueiro Felipe Melo, que foi expulso no clássico. Como é reserva, a tendência é que Diniz mantenha a mesma escalação.

O técnico elogiou o trabalho do Volta Redonda e espera dois bons duelos nas semifinais. “Para mim não foi nenhum absurdo conquistarem a vaga. É um time muito bem treinado, com bons jogadores. Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar e tenho certeza que serão grandes jogos. Precisamos manter o nível de atuação e não podemos jogar pensando em vantagem”, disse o treinador.

O técnico Rogério Corrêa, que completa um ano no Volta Redonda no próximo 21 de março, também não deve fazer muitas mudanças no time. A principal aposta segue sendo o atacante Lelê, que tem 12 gols e é artilheiro da competição. Ele, aliás, foi disputado por Vasco e Fluminense e acabou acertando com o time tricolor.

Ao elogiar o elenco, o técnico pediu para que o Volta Redonda busque a vitória a todo momento. “É um grupo que busca a vitória em todos os jogos e a todo o momento. Essa mentalidade foi a coisa mais importante que a gente pôde construir. E eu espero que a gente consiga continuar levando esse espírito para esses dois próximos jogos contra o Fluminense.”