Embalado após vencer o Flamengo, o Vasco vai para a última rodada da Taça Guanabara sabedor do que terá pela frente, uma vez que fará o único duelo desta quinta-feira. O adversário é o Bangu, às 19h30, no estádio São Januário. O time cruzamaltino, inclusive, poderá até mesmo escolher o adversário da próxima fase.

Com 20 pontos, o Vasco só depende de si para carimbar a vaga à semifinal e provavelmente já saberá quem poderá enfrentar. O time vem de vitória sobre o Flamengo, por 1 a 0, diferente do Bangu, que levou 5 a 0 do Fluminense e soma 12 pontos, sem chance de ir à próxima fase.

A partida é importante para o Vasco, por isso o técnico Maurício Barbieri deve entrar com força máxima. Os desfalques já são conhecidos. São eles: Gabriel Dias, Luca Orellano e Riquelme, além de Miranda eu se machucou no clássico e foi substituído por Manuel Capasso.

O time que entrará em campo será muito parecido com o que derrotou o Flamengo, com Pedro Raul como o principal homem ofensivo e Nenê como opção no banco de reservas. “Nos três clássicos a gente fez um bom jogo. Acho que é cedo pra dizer que a gente está no mesmo nível dos rivais. O importante é que conseguimos competir em pouco tempo. Precisamos manter o foco, pois temos uma partida decisiva contra o Bangu e não podemos vacilar”, disse o treinador.

Do outro lado, o técnico Felipe conhece muito bem como é estar do outro lado, já que é ex-lateral esquerdo ainda é ídolo do Vasco. No entanto, terá que deixar a paixão de lado para buscar a recuperação. O time conta com nomes experientes como o do volante Renê Júnior e do atacante Marcos Calazans. “Não vivemos o nosso melhor momento, mas vamos enfrentar um adversário no qual conheço muito bem, em um campo onde já fui muito feliz. Espero conquistar o objetivo da minha equipe, já que temos ambição de disputar a Taça Rio.”