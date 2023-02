Embalados no Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino e Mirassol se enfrentam neste sábado, às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid, o Nabizão, pela oitava rodada. Enquanto o time de Bragança é tratado como um dos favoritos ao título, o adversário começa a se firmar na briga pela classificação.

O Red Bull Bragantino vem de dois triunfos consecutivos, sendo que, na última rodada, bateu o São Paulo por 2 a 1, de virada. É o atual líder do Grupo A, com 13 pontos, na frente de Inter de Limeira (10), Santos (9) e Botafogo (8).

O Mirassol, por outro lado, vem de goleada por 4 a 1 sobre a Ferroviária. Esta vitória deixou o clube na terceira posição do Grupo B, com oito pontos, atrás de São Paulo e Água Santa, com 11. O Guarani é o lanterna, com sete.

Entusiasmado com a vitória sobre o São Paulo, o Red Bull Bragantino deve repetir a escalação para pegar o Mirassol. O técnico Pedro Caixinha só mudará a equipe em caso de possível lesão. Algum jogador pode ser preservado, mas é improvável.

A certeza é que o zagueiro Natan segue em tratamento após um estiramento na coxa. O volante Matheus Fernandes tem reclamado de dores no joelho, mas não preocupa. A dúvida maior é em cima do lateral Luan Cândido, com dores na canela.

“Nossa ambição é essa, lutar por título. É legítimo para todas equipes que fazem parte do campeonato. Todos sabem as regras. Mas, para chegar lá, primeiro temos que classificar. Esse é o primeiro objetivo. Alcançar a meta dos 20 pontos o quanto antes, para depois somar mais por causa da classificação geral”, planeja o treinador.

Do outro lado, o técnico Ricardo Catalá terá novidades no Mirassol. O zagueiro Luiz Otávio, o volante Yuri Lima e o atacante Zé Roberto cumpriram suspensão no jogo contra a Ferroviária e ficam à disposição do treinador.

Ricardo Catalá, no entanto, terá que decidir se mudará a equipe ou se apostará na continuidade após golear a Ferroviária na última rodada. A expectativa é que o trio retorne entre os titulares. “A única estrela do nosso time são as que estão acima do nosso escudo. Não tem estrelismo e vaidade aqui. Somos uma equipe e vamos assim até o final. Precisamos seguir vencendo para buscar o nosso objetivo.”