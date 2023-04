Bicampeão carioca com goleada em cima do Flamengo, o Fluminense passa a olhar agora para a Copa do Brasil. A estreia dos comandados de Fernando Diniz será nesta quarta-feira, diante do Paysandu, que ainda disputa o Campeonato Paraense. No total, oito jogos serão realizados durante o dia pela fase de ida da terceira fase.

Campeão em 2007, o Fluminense entra na competição como um dos candidatos ao título, ainda mais após conquistar o estadual. O desafio inicial não será dos mais fáceis, já que terá que enfrentar uma longa viagem para superar o Paysandu, em Belém, no jogo de volta.

O primeiro confronto, porém, será no Maracanã em clima de festa. Há a possibilidade de Diniz poupar alguns de seus principais jogadores, aqueles que estiveram mais desgastados, já que o clube terá uma dura sequência com partidas do Brasileirão – começa no fim semana -, e da Libertadores.

“Vamos fazer um esforço máximo para ter o pé no chão e fazer o nosso melhor. A gente tem uma característica muito própria, quando a gente corre muito para marcar, fazemos bons jogos. Os caras estão correndo pra caramba”, lembra Fernando Diniz.

Além do Fluminense, quem também estará em campo é o Botafogo. Após golear o Brasiliense, na fase anterior, por 7 a 1, o clube alvinegro tenta confirmar o favoritismo diante do Ypiranga-RS, que chegou à semifinal no Campeonato Gaúcho.

Além da dupla carioca, a Copa do Brasil terá as estreias de Palmeiras e Corinthians e mais quatro jogos programados para esta quarta. O atual vice-campeão da competição, o Athletico-PR vai até Maceió, no estádio Rei Pelé, para enfrentar o CRB, em duelo de campeões estaduais. Depois de confirmar o tetracampeonato mineiro, o Atlético-MG festeja com sua torcida no jogo diante do Brasil-RS. No estádio Couto Pereira, o Coritiba desafia o Sport, enquanto o Nova Iguaçu recebe no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o América-MG, vice mineiro.

CONFIRA OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA:

16h30

Nova Iguaçu-RJ x América-MG

19h

Coritiba x Sport

19h30

Fluminense x Paysandu

CRB x Athletico

20h

Palmeiras x Tombense

21h30

Atlético-MG x Brasil-RS

Ypiranga-RS x Botafogo

Remo x Corinthians