Mais do que ganhar as duas partidas que restam da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Palmeiras quer que Endrick encerre seu jejum de gols em 2023. Na temporada, o jovem de 16 anos ainda não balançou as redes. Terá mais uma oportunidade para encerrar essas seca neste domingo, às 18h30, diante da Ferroviária no Allianz Parque.

Já negociado com o Real Madrid por R$ 408 milhões, Endrick não marcou em nenhum dos 11 jogos de que participou no ano. São 625 sem ir às redes. Isso depois de um fim de temporada avassalador, com três gols em sete partidas depois de ter sido promovido ao time principal.

A ausência do que mais saber fazer lhe incomoda e fez o atleta chorar sentado no banco de reservas no último jogo com o Bragantino. Ele usou o colete para esconder as lágrimas que caíram depois de ter sido substituído no início do segundo tempo da partida. “Eu sou um crítico a mim porque não dei um abraço nele. Ele precisa de um abraço, que continue a sorrir”, disse Abel Ferreira.

O treinador acredita que o menino vai superar as cobranças, críticas, pressão e a ansiedade se tiver calma. Ele, a diretoria e os companheiros têm dado apoio nesse que já é o momento de maior instabilidade da curta carreira do atacante. Dirigentes e a comissão técnica entendem que, a despeito da ausência de gols, Endrick tem jogado bem, incomodando os zagueiros e contribuindo na construção das jogadas ofensivas.

“Ele tem de ter calma. Ninguém gosta de ler críticas. Claro que há uma pressão tremenda que ele tem de fazer cinco, seis gols, que ele próprio tenta lidar com isso. Ele vai fazer o gol na hora certa”, acredita o treinador.

O próprio Endrick cobra muito de si. Em suas entrevistas, é comum vê-lo afirmar que tem de evoluir em algum aspecto. “Não sou tão rápido, não tenho um chute tão bom. Tenho muito a melhorar. As pessoas podem me achar muito bom, mas eu acho outra coisa”, disse o jovem ao Estadão quando ainda tinha 15 anos. “Para vocês, eu não sou um atleta normal dentro de campo. Mas para mim, eu sou um cara comum”.

A família também tem sido importante para Endrick nesse início de temporada sem gols. Nas redes sociais, a mãe, Cíntia Ramos, compartilhou mensagens de apoio ao filho, bem como o pai, Douglas Ramos. “Vamos estar por aqui, que seu sorriso seja sempre assim, cheio de paz e alegria”, escreveu o pai.

Endrick é ativo nas redes sociais, mas a fase pouco goleadora lhe fez ser mais discreto no ambiente virtual. Ele diminuiu o número de publicações e tem dado poucas entrevistas. Recentemente, escreveu uma mensagem curta sobre seu momento. “Tá tudo calmo”, afirmou.

Único invicto do torneio, o Palmeiras tem 24 pontos e briga com o São Bernardo para terminar com a melhor campanha geral. Se o fizer, como consequência, terá a vantagem de ser mandante nas fases seguintes. O time já está classificado às quartas e já está definido que vai enfrentar o São Bernardo.