Principal estrela das últimas gerações da base do Palmeiras e já vendido ao Real Madrid, clube para o qual irá apenas em julho de 2024, o atacante Endrick, de 16 anos, estreou no time principal alviverde no final do ano passado. Em 2023, vive o primeiro início de temporada como profissional e não poderia estar mais à vontade, pois trabalha na companhia de outros seis companheiros que venceram a Copa São Paulo de 2022, agora também profissionais.

Além de Endrick, o técnico Abel Ferreira vem trabalhando com o zagueiro Naves, os laterais Garcia e Vanderlan, o volante Fabinho, o meia Jhon Jhon e o atacante Giovani como opções para os jogos do Paulistão. Para o futuro atacante do Real Madrid, compartilhar os treinamentos com outros jovens talentos palmeirenses é uma grande satisfação.

“Sempre vínhamos treinar com o profissional no ano passado, ficávamos aqui e jogávamos no Sub-20. Agora, estamos aqui com o elenco profissional, muito bom para nós, importante para nossa carreira ouvir conselhos de jogadores de quem sempre falávamos quando estávamos na base. Agora estamos todos juntos. Creio que será um bom ano para nós e espero que possamos conquistar vários títulos”, afirmou.

Dono de muita personalidade, o atacante de 16 anos também já tem um ótimo relacionamento com os veteranos do elenco. “Estou sempre resenhando com o Murilo. Outro que converso bastante sobre coisas que vão acontecer no jogo e na vida é o Veiga, um cara que fala para mim sobre o que fazer dentro de campo, os atalhos para fazer uma boa jogada. Agrega muito para mim. Sempre que posso, pego carona com ele, vamos conversando no carro. Já peguei carona com o Zé Rafael também, conversamos bastante. Até eu completar meus 18 anos, não posso dirigir e vou pegar umas caronas e ouvir conselhos (risos)”, disse.

Com três gols em suas primeiras sete partidas, disputadas no ano passado, Endrick deve brigar pela titularidade nesta temporada. A tendência é que ele seja titular na estreia do Palmeiras no Paulistão, marcada para as 18h30 deste sábado, no Allianz Parque, contra o São Bento.

“Me preparei muito nesta pré-temporada, treinei bastante. Será um bom jogo amanhã. Que possamos sair com a vitória e deixar a torcida feliz. Agradeço muito a Deus pelo ano que eu tive, mas já passou. Agora é olhar para a frente. O que eu fiz ano passado foi muito bom, mas agora é seguir com os pés no chão. Será uma temporada muito boa, a equipe está muito focada, quer buscar coisas grandes. Vamos seguir, com os pés no chão, muita humildade, estamos unidos e creio que será uma boa temporada”, afirmou.