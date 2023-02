Eleito melhor jogador do Sul-Americano Sub-20, o volante Andrey Santos, de 18 anos, esteve perto de reforçar o Palmeiras, mas as negociações foram encerradas após o Chelsea, time ao qual o jovem atleta pertence desde que foi comprado junto ao Vasco, mudar as condições estabelecidas para sacramentar o empréstimo. Com o desfecho, a diretoria palmeirense segue no mercado em busca de um volante. Além disso, também quer um atacante que jogue pelas beiradas.

Conforme apurado pelo Estadão, nas conversas com o Chelsea, o Palmeiras conseguiu encaminhar o empréstimo de Andrey até dezembro deste ano, se comprometeu a pagar a maior parte do salário e aceitou uma cláusula para liberar o retorno do jovem à Inglaterra caso solicitado pelo clube londrino, que pagaria uma indenização. Também foi definido que a decisão de liberar o jogador para a disputa da Copa do Mundo Sub-20, marcada para maio, ficaria a cargo da diretoria alviverde.

Os dirigentes palmeirenses, contudo, foram pegos de surpresa com uma mudança no rumo das negociações. O Chelsea informou que o empréstimo poderia ser feito apenas até julho e que o Palmeiras seria obrigado a liberá-lo para a disputa da Copa do Mundo Sub-20. Outro valor que incomodou o clube paulista foi o valor pedido pelos ingleses para sacramentar o empréstimo, sendo que o contrato seria de quatro meses, mas o volante poderia jogar apenas três, dependendo do desempenho da seleção no Mundial.

Andrey foi comprado pelo Chelsea junto ao Vasco em janeiro deste ano, mas ainda não pode ser integrado ao elenco do time londrino pois não conseguiu visto de trabalho para jogar na Inglaterra. A liberação do visto para jogadores estrangeiros atuarem no país britânico é concedida dentro de um sistema de pontos, que leva em consideração a participação do atleta em jogos por seleção, minutos jogados em competições nacionais e internacionais, nível da liga em que ele joga, entre outros critérios.

Como Andrey se firmou como profissional jogando a Série B pelo Vasco no ano passado, não atingiu a pontuação suficiente para ser registrado. Por isso, o Chelsea abriu a possibilidade de empréstimo para um time brasileiro, o que despertou o interesse do próprio Vasco e do Palmeiras, agora fora do páreo.