Dorival Júnior retornou ao São Paulo depois de cinco anos e dá início neste sábado à sua segunda passagem pela equipe que em 2017 livrou do rebaixamento. A estreia do técnico contratado para substituir Rogério Ceni é contra o América-MG, às 18h30 deste sábado, no estádio do Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele assume uma equipe com problemas e frustrações acumuladas com um título apenas em uma década. A seca de taças do time contrasta com a do treinador, campeão recentemente da Copa do Brasil e da Copa Libertadores pelo Flamengo.

Ambicioso, Dorival diz que irá colocar o time tricolor nos trilhos e mostrou ambição ao dizer que a sua equipe pode brigar por troféus em 2023. “O que espero é uma mudança comportamental, atrás dos resultados. Temos que nos preocupar a estar mudando a todo instante, sempre querendo o máximo e melhor”, explicou Dorival.

Ao menos no início, as ideias de Ceni serão absorvidas pelo novo treinador. As mudanças, ele disse, acontecerão “aos poucos”. “Mas vou tentar fazer com que o próprio trabalho do Rogério seja aproveitado”.

Dorival assume um time atrapalhado por longa lista de lesionados e com atletas sem confiança devido à ausência de bons resultados no primeiro semestre, tendo como principal fracasso a queda precoce no Paulistão.

Na Copa Sul-Americana, a equipe tem bom início, com dois triunfos em duas partidas, mas no Brasileirão, não. Estreou com derrota para o Botafogo no Engenhão. Quer, portanto, somar os primeiros pontos no torneio nacional em seu primeiro jogo em casa.

“Para mim é uma sequência do trabalho que deixei em 2018”, considerou. Em 2017, sob o comando de Dorival, o São Paulo escapou do rebaixamento graças, sobretudo, ao protagonismo de Hernanes. O cenário atual é parecido com o da primeira passagem do técnico, já que a preocupação dos torcedores é que o time mais uma vez jogue para evitar uma campanha vexatória no Brasileirão.

“Eu cheguei com o São Paulo na zona de rebaixamento e até o último jogo contra o Bahia, o São Paulo era o líder de pontos do segundo turno. Aquilo mostrou que algo ficou plantado aqui dentro. Volto com esse espírito. Na minha carreira tem alguns passos assim”.

O América vem de duas derrotas consecutivas. Na estreia no Brasileirão, levou 3 a 0 do Fluminense, em casa. Na Sul-Americana, foi derrotado por 2 a 1 para o Defensa y Justicia, da Argentina.

A boa notícia para o técnico Vagner Mancini é o possível retorno da dupla de ataque formada por Aloísio e Benítez. O primeiro é certo entre os titulares neste sábado. Já Benítez ainda é dúvida. Ambos se recuperaram de lesão recentemente. Mancini chegou a levar a dupla para a Argentina no meio de semana. Mas somente Aloísio entrou em campo, no segundo tempo. Benítez ainda estava sem condições.